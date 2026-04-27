Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen ocho meses después de ser vistos juntos por primera vez

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz se han comprometido, según ha confirmado la revista 'People'. Según desvela una fuente cercana a la pareja a la publicación, los intérpretes ya han compartido la noticia de su compromiso a su círculo más cercano.

Los rumores de compromiso surgieron hace solo unos días, después de que salieran a la luz algunas fotografías de Kravitz en las que aparecía luciendo un gran anillo en el dedo anular de su mano izquierda mientras besaba al intérprete en Londres.

La pareja se dejó ver por primera vez en agosto de 2025, cuando pasearon cogidos de la mano en Roma. Un día después, el portal 'Deuxmoi' informó que la semana anterior se les había visto besándose en el restaurante Rita's, en Londres. "Harry ha pasado largas temporadas en Roma este año. Zoë lo ha acompañado varias veces desde finales del verano", confirmó 'People' en diciembre.

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Este será el segundo matrimonio para Kravitz, que estuvo casada con el actor Karl Glusman entre 2019 y 2020. Además, tras su ruptura, la actriz empezó una relación con el también actor Channing Tatum, al que conoció en 2021 durante el rodaje de la película 'Parpadea dos veces'. Llegaron a estar comprometidos, pero en octubre de 2024 decidieron poner fin a su relación.