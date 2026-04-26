Shannon Elizabeth, de 'American Pie', abre una cuenta de OnlyFans

Según un estudio de la Federación de Mujeres Jóvenes, España es el quinto país de Europa con más creadoras de contenido en Only Fans (OF, como abreviación), una plataforma de suscripción que permite a los creadores monetizar contenido para adultos,

Esta red social promociona a las mujeres como emprendedoras, al otorgarles el presunto control total sobre qué contenido sexual publican, un contenido consumido mayoritariamente por hombres de entre 25 y 44 años.

Además, la plataforma es una de las más influyentes entre la juventud: un 21% de los jóvenes españoles aseguran que conoce a alguien de su entorno que utiliza Only Fans.

Una usuario abriendo Only Fans en su móvil. / BEATRIZ DE MENA / RG7_EXTERNAS

El 97% son mujeres

La estrategia de la plataforma es vender a las chicas una narrativa de empoderamiento y ascenso social mediante la exposición de su cuerpo, mientras que a los chicos se les interpela como consumidores, agentes y mentores.

Y las cifras son claras: un 97% de los perfiles de Only Fans son de mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años, según asegura el mismo estudio.

Con todo esto, cada vez son más los famosos que se atreven a abrirse una cuenta en esta plataforma, y una de las últimas ha sido Shannon Elizabeth.

Shannon cree que 'es el futuro'

La actriz estadounidense de 52 años, conocida por su papel en la película 'American Pie', ha contado en una entrevista a la revista 'People' que “está lanzando su cuenta para tomar el control de su narrativa y conectar con sus seguidores”.

Shannon explica cuál es el motivo principal de esta decisión: "He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto".

La actriz ha asegurado que con su cuenta, abierta desde el pasado día 16, pretende "crear a mi manera y ser libre", en una plataforma donde cree firmemente que "es el futuro".

Otros famosos presentes en la plataforma

Shannon Elizabeth no es la única que tiene abierta una cuenta en Only Fans. A nivel internacional, la rapera neoyorquina Cardi B, el actor Tyler Posey, el rapero estadounidense Tyga o la modelo americana Amber Rose, también venden su contenido en esta plataforma.

Dirigiendo la mirada a televisivas españolas, no son pocas las que usan la red social. Por ejemplo, la exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' (MYHYV) Patricia Steysi, la ex 'gran hermana' Amor Romeira, la actriz y presentadora Daniela Blume o Andrea Gasca, exparticipante del reality 'La isla de las tentaciones'.

Fuentes