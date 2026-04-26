Muere a los 32 años la 'influencer' Klaudia Zakrzewska tras ser atropellada por la cantante Gabrielle Carrington

La influencer británica Klaudia Zakrzewska ha muerto a los 32 años de edad, seis días después de ser atropellada cuando salía de una discoteca. La modelo y cantante Gabrielle Carrington, popular por haber ganado Factor X, está acusada de asesinato tras haberla arrollado con el coche y prácticamente doblar la tasa de alcohol permitida al volante.

La inspectora jefe Alison Foxwell ha anunciado la muerte de Zakrzewska. "Queremos expresar nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Klaudia ante esta trágica noticia. Nuestros pensamientos están también con todos los afectados", ha explicado. Otras dos personas resultaron heridas tras el atropello, un hombre de 59 años "sufrió lesiones que le cambiaron la vida" mientras la mujer tiene una lesión en la muñeca.

La cantante Carrington compareció el martes en un tribunal de la zona y está en prisión preventiva hasta el 19 de mayo, cuando será juzgada. Está acusada de "asesinato, lesiones corporales graves con intención, conducción peligrosa y conducción bajo los efectos del alcohol". La policía ha pedido a la población que "no comparta imágenes explícitas por respeto a los seres queridos de Klaudia y a los heridos", pese a ser un caso muy mediático.

Aunque en un inicio fue acusada de "intento de asesinato", tras la muerte", ya la juzgarán por "asesinato". Las cámaras de seguridad captaron como la modelo entraba en el coche tras salir de fiesta y embistió a Zakrzewska, que fue "arrastrada hacia adelante y arrojada entre el vehículo y un portabicicletas metálico", según el 'Manchester Evening News'.

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Su madre ha recaudado en un 'GoFundMe' 20.000 euros para cubrir los gastos sanitarios y "sien algún momento las cosas empeoran," poder destinar los fondos adicionales "a los gastos del funeral y al apoyo continuo a la familia".