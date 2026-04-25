La versión de 'Vivir así es morir de amor' de David Bisbal que está dando que hablar

Camilo Blanes Cortés, más conocido artísticamente como Camilo Sesto, fue un productor musical, compositor y cantautor español de balada romántica, pop y rock. En 2011 fue galardonado con la medalla Máximo Orgullo Hispano en Las Vegas (Estados Unidos), reconociéndolo como una de las voces insignia de España. Camilo falleció en el año 2019 por un fallo renal, pero su legado llega hasta nuestros días. De hecho, el Ministerio de Cultura distinguió a título póstumo a Camilo Sesto con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2019.

'Camilo Superstar'

Uno de sus grandes éxitos es la canción 'Vivir así es morir de amor', un tema romántico que habla sobre un amor imposible. La composición forma parte del álbum 'Sentimientos' de 1978, se convirtió en disco de oro en España con más de 50.000 copias vendidas.

Esta canción fue remasterizada en 1997 para su décimo álbum 'Camilo Superstar'. La canción ha sido versionada por grandes artistas de la industria musical como El Canto del Loco (en su álbum debut en el año 2000), Abraham Mateo (2009), Alaska (junto al mismo Camilo en 2010), Mónica Naranjo en 2016 o Nathy Peluso (2021).

Próximo álbum en camino

De esta forma, David Bisbal se ha sumado a la lista de artistas que han hecho de la canción una versión propia. Su grupo representante, Global Talent Services (GTS), ha publicado este miércoles que el cantante de Almería ha lanzado su versión de ‘Vivir así es morir de amor’ como carta de presentación de su próximo álbum.

Bisbal ya ha publicado este sencillo con un videoclip filmado en el Palacio Real de Aranjuez (Madrid), declarado Patrimonio Mundial en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

"Una obra que forma parte de todos nosotros"

El artista ha declarado en su cuenta de Instagram que "ha sido una manera de rendir homenaje a una obra que forma parte de todos nosotros. Porque hay una forma de hacer música que no pasa el tiempo".

Esta carta de presentación ya ha causado la reacción de muchos otros artistas como el cantautor argentino Luciano Pereya, el 'cantaor' gitano Pitingo o la cantautora argentina Eli Alvarado, que le han dado la enhorabuena y lo han felicitado por este homenaje.

La pérdida de un padre

David Bisbal alcanzó la fama en la década de los 2000 al ser el segundo finalista de la primera edición de Operación Triunfo (OT) del año 2001. En 2002 publicó su álbum debut 'Corazón latino', que alcanzó el número uno y llegó a más de un millón de ventas, convirtiéndose en su primer disco Diamante.

En 2003 ganó su primer premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Artista Revelación y en 2004 estrenó 'Bulería', su primer sencillo del segundo álbum con el que alcanzó el número uno en las listas de ventas y radios de España y América Latina.

En 2012 recibió su segundo Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Sin embargo, en febrero de este año David Bisbal tuvo que atravesar un duelo por la muerte de su padre, José Bisbal, que padecía de Alzhéimer.

Fuentes