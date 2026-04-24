Tana Rivera vive su primer susto como pareja de Roca Rey: vio la cornada en directo

Confirmando la que ha sido la historia de amor más inesperada de la temporada, Tana Rivera ha demostrado que es un gran apoyo para su pareja Roca Rey también en su faceta más profesional. En esta ocasión la joven hacía un hueco en la jornada del jueves durante la Feria de Abril para acudir a La Maestranza de Sevilla donde toreaba el diestro peruano junto a sus compañeros de profesión José María Manzanares y Javier Zulueta.

Lo que parecía ser una tarde tranquila en la que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo iba a poder disfrutar de su afición taurina, terminaba convirtiéndose en un verdadero calvario para la joven que presenció en directo la grave cogida que sufrió Roca Rey al entrar a matar a su segundo toro de la tarde.

Tras el terrible susto sufrido por los aficionados allí presentes, entre los que se encontraba la propia Tana Rivera y su padre Francisco, el diestro era trasladado por los miembros de su cuadrilla a la enfermería de la plaza donde era atendido de urgencia por el equipo médico del doctor Octavio Mulet. A la espera de conocer el diagnóstico definitivo del peruano, la cornada se producía en la parte interna del muslo derecho llegando a tener varias trayectorias.

En medio de una gran incertidumbre, tanto Tana como su padre se dirigian rápidamente a la enfermería donde conocían el pronóstico de Roca Rey convirtiéndose así en los primeros 'familiares' en conocer su estado.