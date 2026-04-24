Sofía Palazuelo se hace de rogar y finalmente deslumbra en la Feria de Abril con un look de una firma española

Si hay una tradición arraigada en la familia Alba, que han heredado de la inolvidable duquesa de Alba Cayetana Fitz-James Stuart, esa es sin duda la Feria de Abril, donde año tras año vemos desfilar por el Real entre otros a sus hijos Carlos, Cayetano o Eugenia Martínez de Irujo, y a sus nietos Cayetana Rivera o Fernando Fitz-James junto a Sofía Palazuelo.

Y aunque en esta ocasión la duquesa de Huéscar se ha hecho 'de rogar' -estábamos deseando verla porque con sus impecables estilismos siempre se convierte en una de las más elegantes de la Feria- y no ha hecho su primera aparición hasta este jueves en La Maestranza, la espera ha merecido la pena porque una vez más ha dado una auténtica lección de estilo.

Aunque ha optado por no vestirse de flamenca, sí ha lucido un look de inspiración andaluza de Devota&Lomba en color rojo con detalle de volantes negros partiendo de un favorecedor escote en uve. Un vestido midi sin mangas de corte recto que ha combinado con alpargatas negras con cinta al tobillo, y un clavel rojo en la cabeza como manda la tradición.

A su llegada a la plaza de toros junto a Fernando para ver la corrida del nuevo novio de su prima Tana, Andrés Roca Rey -siendo así testigos de la grave cornada que sufrió al torear el quinto astado de la tarde- Sofía y su marido han protagonizado un cariñosísimo reencuentro con Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina, que instalada en Londres por motivos profesionales ha regresado a España para disfrutar de la Feria de Abril.

Y mientras el futuro duque de Alba ha saludado con un efusivo abrazo a su tío, su mujer se ha deshecho en gestos de cariño y sonrisas con su prima, presumiendo de su maravillosa relación ante las cámaras.

Una cita muy especial en la que Fernando se ha pronunciado encantado por primera vez sobre el incipiente noviazgo de su prima Cayetana y Roca Rey: "Pues me parece muy bien. Estarán encantados ellos también. Es un grandísimo torero. Estoy muy muy feliz".

Y aunque prefirió no acompañar al duque de Arjona, Bárbara Mirjan sí ha disfrutado de la Feria de Abril paseando en coche de caballos por el Real junto a su marido. Radiante, la mujer de Cayetano ha deslumbrado con un traje de flamenca ideal en color coral con pequeños volantitos y un mantoncillo morado. A diferencia de su sobrino Fernando, el jinete ha preferido no decir nada sobre la relación de su sobrina Tana y el diestro peruano.