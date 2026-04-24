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Ortega Cano se pronuncia rotundo sobre la reconciliación de Gloria Camila y Rocío Flores: "Lo que deben hacer"

Ortega Cano se pronuncia rotundo sobre la reconciliación de Gloria Camila y Rocío Flores

Ortega Cano se pronuncia rotundo sobre la reconciliación de Gloria Camila y Rocío Flores

Ortega Cano se pronuncia rotundo sobre la reconciliación de Gloria Camila y Rocío Flores / FOTO Y VÍDEO: Europa Press

Europa Press

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 Muy amigo de José Luis López 'El Turronero'José Ortega Cano no se ha perdido este jueves la multitudinaria fiesta que el empresario de Ubrique ha celebrado en su caseta privada de la Feria de Abril a la que también han acudido Gloria Camila -junto a su novio Álvaro García- y Rocío Flores sellando así su reconciliación entre risas y confidencias después de más de un mes enfadadas en las que han intercambiado dardos en los platós de televisión visiblemente dolidas y decepcionadas con la actitud de la otra.

 Un acercamiento sobre el que se ha pronunciado el torero sin disimular su alegría y alivio porque su hija y la que es como su nieta hayan podido solucionar sus diferencias: "Yo creo que es lo que deben de hacer, porque son muy amigas de mucho tiempo y mucho cariño. Yo creo que han hecho bien de llevarlo bien".

 "Pero si es que eso no esperábamos, porque ellas se quieren muchísimo a las dos. Desde chiquititas, son hermanas" ha añadido su hermana Mari Carmen Ortega Cano, que una vez más se ha convertido en la mejor compañera del maestro en sus planes sociales.

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 Sobre lo que sin embargo no ha querido decir nada Ortega ha sido sobre el varapalo judicial que se ha llevado Gloria Camila después de confirmarse que ha perdido su juicio contra Kiko Jiménez por presunto maltrato psicológico. Su reacción, ¡en el siguiente vídeo!

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