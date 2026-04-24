El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla

El foco mediático vuelve a situarse sobre Aitana y Plex tras una información difundida en el programa 'El tiempo justo', en la que se han desvelado nuevos detalles sobre un viaje relámpago de la pareja a Ibiza en medio de rumores sobre su relación.

Según explicó el paparazzi Sergio Garrido en el programa, ambos fueron vistos llegando a la isla en un jet privado, un trayecto cuyo coste rondaría los 14.000 euros. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue lo lujoso del desplazamiento, sino la rapidez y discreción del viaje. “Nada más llegaron a Ibiza, acudieron a una clínica privada y al día siguiente volvieron a Madrid”, aseguró Garrido en el programa.

El fotógrafo también destacó un detalle poco habitual en este tipo de vuelos: “Llegaron a Ibiza a las seis. Me llamó la atención porque el avión les deja y se va, pero en este caso el avión se quedó a dormir en el aeropuerto. A primera hora de la mañana volvieron a coger el mismo avión”.

La visita a la clínica privada

La visita a esta clínica privada ha generado aún más especulación, especialmente porque el viaje se produjo en un contexto de rumores que apuntaban a que la relación entre ambos podría no estar atravesando su mejor momento. Sin embargo, Aitana desmintió esa información hace unos días a través de su perfil de X. Plex también confirmó que estaban en un buen momento. "Cuando los periodistas se inventan rumores que hacen daño, hay que desmentirlo", indicó a un medio de comunicación a pie de calle.

Por ahora, ni Aitana ni Plex han hecho declaraciones al respecto, lo que mantiene el interés sobre los motivos reales de este desplazamiento exprés a Ibiza a un mes de que la cantante empiece su gira 'Cuarto Azul World Tour'.