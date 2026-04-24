El Mago Pop, nuevo protagonista del salseo

Cuando creíamos que ninguna relación nos podía ya sorprender después de descubrir que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias tenían un rollito, llega la relación de Jessica Goicoechea y el Mago Pop para llenar titulares en todos los medios. El rumor que el ilusionista y la influencer estaban juntos lo soltaron los compañeros del “Que no surti d’aquí” (Catalunya Ràdio) y Javi Hoyos lo confirmó, asegurando que había visto unas imágenes que no dejaban lugar a dudas.

Pero claro, descubrimos así el salseo pero no la naturaleza de la relación entre ellos, sobre todo porque Antonio Díaz, el Mago Pop, nunca ha jugado a lo convencional. Nos explican a las Mamarazzis que no es amante de lo tradicional y que sus relaciones personales son siempre bastante eclécticas y particulares. Tanto que incluso tiene pensado grabar un documental y explicar al público muchos de los aspectos más curiosos de su vida. Él siempre ha sido muy discreto y solo ha tenido protagonismo con temas relacionados con su trabajo. En las entrevistas no se le ha preguntado nunca por su vida privada, y no ha protagonizado nunca portadas del cuore. Pero claro, si en tu vida entra Jessica Goicoechea, todo cambia. Pasas directamente a ser un personaje de la prensa del corazón y empieza a interesar, no solo tus relaciones presentes, sino también las pasadas.

Es aquí cuando ya el miércoles en nuestro podcast, las Mamarazzis explicamos que, entre muchas de estas relaciones anteriores, destacaban algunos nombres que no nos eran extraños. El primero, Laia Grassi. Lo suyo con el Mago Pop fue antes de Risto. Bueno, antes y después. Estos días hemos sabido que, una vez acabó su relación con el presentador, tuvo de nuevo un breve acercamiento con el Mago. Un acercamiento no solo sentimental sino también profesional. Ella estuvo desarrollando algunos proyectos con IA relacionados con el espectáculo de Antonio Díaz. Pero tuvieron un final abrupto y ni relación laboral ni sentimental.

Antonio Díaz, el Mago Pop, durante una rueda de prensa en el Teatro Victoria de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

Y cuando pensábamos que Laia Grassi era el crossover definitivo, otra ex de Risto también aparece en escena. Se trata de Grecia Castta. Hace poco más de un año, el 11 de febrero de 2025, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una foto con el Mago Pop celebrando los 3 millones de espectadores del show de éste. Risto, que hasta ese momento seguía reaccionando con naturalidad a las publicaciones de Grecia, en esta decidió no darle like. Justo en esa. Todo muy de Generación Z, sí, pero muy significativo. Risto también tenía que asistir a esa celebración y, no solo no fue, sino que una semana después, la revista Semana anunciaba la ruptura del presentador y la actriz. A las Mamarazzis nos cuentan que Grecia y Antonio Díaz tuvieron algo más que un acercamiento amistoso, que duró poco y del que Risto fue conocedor.

Así que sí, hasta el momento todo ha sido muy discreto en la vida del Mago Pop pero con la llegada de Jessica Goicoechea a su vida, el escenario cambia. Ella vive justo en el lado opuesto y por eso mismo, que Jessica y el Mago sean más que amigos, ha situado a Antonio en el centro de la noticia. Y más si cuando empiezas a rascar aparecen nombres que no son desconocidos. Solo falta que alguna ex de Bertín también conozca al Mago Pop. Sería casi poético cerrar este círculo tan particular.