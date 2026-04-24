Anabel Pantoja desmiente haber sido vetada de la gira de su tía

La inminente gira americana de Isabel Pantoja ha reavivado las especulaciones sobre el papel de su sobrina, Anabel Pantoja, a la que algunos señalan como "vetada" de este nuevo proyecto internacional de la tonadillera. En pleno foco mediático por la reconciliación entre Isabel y Kiko Rivera y a pocas horas de que la artista vuelva a subirse a un gran escenario, la colaboradora ha decidido dar un paso al frente y aclarar cuál es el verdadero motivo por el que no formará parte del equipo de su tía que viaje a Sudamérica.

Por este motivo, Anabel ha respondido al equipo de Europa Press con una mezcla de ironía y cansancio cuando le han preguntado directamente si la habían dejado fuera de la gira. Mordiéndose el labio y negando con la cabeza, ha zanjado primero con una pulla suave: "Preguntarle a Pepe del Real, por favor, todo", dejando caer que muchas de las informaciones que circulan no proceden de ella. Acto seguido, ha explicado el auténtico motivo de su ausencia: "Amor, no voy a la gira porque es un mes y medio y no me voy a separar de mi niña". Con esta frase, deja claro que su decisión pasa por su papel como madre y no por un presunto veto ni por problemas con su tía.

La sobrina de la artista ha insistido en que, de hecho, su presencia estaba prevista: "A la gira iba a ir perfectamente, estaba todo hablado pero...", asegura, dando a entender que, en un primer momento, su participación estaba contemplada. Sin embargo, la realidad de un tour de un mes y medio por Sudamérica ha pesado más que la ilusión de acompañar de nuevo a Isabel Pantoja, como ya hizo en otras ocasiones. La prioridad de Anabel ahora es no alejarse de su hija durante tanto tiempo, algo que considera incompatible con el ritmo exigente de una gira internacional.

Visiblemente molesta con algunos comentarios, también ha querido desmentir otra de las informaciones que han circulado en los últimos días: las supuestas "exigencias" que habría puesto para viajar. "De verdad, no entiendo por qué se inventan eso. Que yo pido teles y que pido cosas... Si yo con una hamburguesa y dormir bien... En fin", ha dicho, marcando distancia con la imagen de diva caprichosa que le han querido atribuir. Con ese comentario, se reivindica como alguien sencilla en cuanto a comodidades y recalca que no ha puesto condiciones imposibles.

Mientras escucha las preguntas, Anabel no puede evitar una risa irónica, sobre todo cuando oye hablar de vetos y de un supuesto mal ambiente en el entorno de la gira. Sin embargo, lejos de avivar el fuego, prefiere cortar la conversación con simpatía y recordar que tiene otros compromisos profesionales: "Bueno amor, me voy que tengo que trabajar pero es un fin de semana, vuelvo el domingo". Con esa frase subraya que sigue viajando, trabajando y cumpliendo con su agenda, pero en estancias cortas, adaptadas a su nueva vida como madre.