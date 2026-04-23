Escándalo en un polémico reality serbio a lo 'Gran Hermano': un participante intenta ahorcar a su pareja

Un participante de un polémico reality de convivencia serbio, que acumula ya varias escenas deplorables de violencia física y verbal, ha intentado ahorcar a otra participante, su pareja, durante la emisión del programa, obligando a la seguridad a intervenir y retirar al agresor.

Fueron unos largos segundos entre sábanas, suficientes para inquietar a los presentes y a los espectadores del reality, que se emite en la televisión serbia RTV Pink. Después de que la seguridad interviniera, y aunque parecía que el hombre, Asmir, estaba ya calmado, empezó a lanzar objetos obligando a la seguridad del programa a volver a retenerlo.

"Serbia contra la violencia"

El reality, al estilo de Gran Hermano, se llama Elita y los concursantes viven confinados en un complejo de lujo en las afueras de Belgrado, participando en retos y expuestos a las expulsiones semanales que decide el público. El ganador se lleva una buena suma de dinero.

En realidad, el programa es tan solo un cambio de imagen y nombre, pues originalmente se emitía el programa Zadruga, mismo formato, hasta que en 2023, en su sexta temporada, se produjo un aluvión de críticas y protestas en contra de la violencia a la que estaban expuestos todos los jóvenes que veían el programa.

Varias entidades de periodistas y medios de comunicación serbios denunciaron a la autoridad que regula los medios de comunicación ante su falta de reacción ante las recurrentes escenas de violencia de género que se emitían en el programa, pidiendo que se condenara públicamente al canal televisivo Pink por promover la violencia y este tipo de comportamientos.

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El dueño de la cadena acabó cancelando Zadruga tras la intervención pública del presidente del país, Aleksandar Vucic. Poco después, sin embargo, la misma televisión anunciaba el estreno de Elita, un reality prácticamente idéntico y en el que se siguen sucediendo acciones de violencia como el intento de ahorcamiento que se ha vivido recientemente.