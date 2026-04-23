La cantante Dua Lipa, 30 años, revela su mejor rutina de ejercicios: "Me gusta hacer algo rápido e intenso en 15 minutos"

Uno de los mayores desafíos que existen a la hora de generar nuevos hábitos que sean saludables tiene que ver con encontrar tiempo suficiente como para hacer ejercicio de manera regular. Sobre todo, si no estamos acostumbrados a buscar un hueco en nuestra vida cotidiana.

No obstante, muchas celebridades demuestran que esto no es una excusa para no entrenar, dado que muchas de ellas sacan tiempo de donde no lo tienen con el objetivo de no perder la forma.

Y es que una de las claves para lograr este objetivo tiene que ver con no imponernos entrenamientos poco realistas, sino en adaptarlos a nuestras circunstancias. Algo cuya importancia ha resaltado Dua Lipa, cantante de 30 años, recientemente.

"Me gusta hacer algo rápido e intenso", comentaba Dua Lipa para referirse al HIT como su rutina favorita a practicar cuando no tiene tiempo. De hecho, aseguraba que le basta con una sesión de 15 minutos antes de empezar el día.

Hay que tener en cuenta que el HIT consiste en una rutina de ejercicios que se lleva a cabo a través de intervalos cortos de tiempo, pero con una condición: que la intensidad de los ejercicios sea lo bastante alta como para que valga la pena.

En este mismo sentido, hay que resaltar que son muchos los estudios que defienden los beneficios de practicar HIT de manera regular. Entre ellos, se suele destacar una mejora significativa en las capacidades físicas de la persona, además de mejoras en su salud cardiovascular.

De esta manera, el HIT consta como una rutina de ejercicios que podemos hacer cuando no seamos capaces de encontrar un hueco libre durante el día. Sobre todo, porque es mucho más sencillo sacar 15 minutos libres que despejar una hora completa.

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Esa es la razón por la que Dua Lipa lo tiene claro y opta por el HIT cuando sus labores de cantante renombrada a nivel mundial no le dejan con mucho espacio libre para dedicarse a otras actividades.