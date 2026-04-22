Todos los detalles de la nueva relación entre El Mago Pop y Jessica Goicoechea

A las puertas de Sant Jordi, cuando libros y rosas empiezan ya a asomarse por las paradas de media Catalunya, ha llegado un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO. Laura Fa y Lorena Vázquez han analizado esta semana una actualidad marcada por el sorprendente romance entre El Mago Pop y Jessica Goicoechea, la inesperada ruptura de Paz Vega y Orson Salazar, el oscuro epílogo matrimonial de Telma Ortiz, los casos de acoso destapados en un colegio elitista de Madrid y el misterioso vuelo relámpago de Aitana y Plex a Ibiza.

Antes de entrar en materia, las periodistas han querido felicitar al equipo de 'Cara al Show', el nuevo programa de Atresmedia presentado por su flamante fichaje Marc Giró, en el que participan muchos amigos de la casa. "El mejor estreno de La Sexta en años", ha celebrado Vázquez. En el debut, Giró entrevistó a Eduardo Casanova, acompañado de Jordi Évole, para presentar 'Sidosa', un documental sobre el VIH que ve la luz este miércoles y que sirve, entre otras cosas, para arrojar luz y ofrecer referentes de una enfermedad muy presente entre la población pese al retroceso mediático experimentado con el paso de los años.

El Mago Pop saca un romance de la chistera

Javi Hoyos ha dado una de las exclusivas de la semana: nuevo romance entre Antonio Díaz, popularmente conocido por su nombre artístico El Mago Pop, y la 'influencer' Jessica Goicoechea. La noticia ha sido recogida por revistas de la talla de '¡Hola!' y, aunque Hoyos no se atreve todavía con la etiqueta de "novio", sí que hay muestras de cariño público. Además, el propio periodista asegura haber visto una imagen de un supuesto beso entre ambos que, probablemente por motivos legales, no ha llegado a ver la luz.

Pero "al César lo que es del César", han proclamado las Mamarazzis: el programa 'Que no surti d'aquí' fue el primero en soltar "la miguita del rumor" tras recibir multitud de mensajes de seguidores asegurando haber visto a la pareja con actitud cariñosa. Desde el espacio de 3Cat se pusieron en contacto con la 'influencer', que desmintió cualquier tipo de relación amorosa y lo dejó en una simple amistad.

Las periodistas han recordado que, si Rosalía cantara 'La Perla', la ilustración bien podría ser la del mago, visto el extenso expediente amoroso del ilusionista. El propio Mago Pop nunca se ha escondido de ser un "alma libre" y tiene pendiente un documental en el que podría abordar su vida sentimental. Lo cierto es que Goicoechea lleva entre cuatro y cinco presencias entre el público del espectáculo del mago, incluida la presentación del nuevo show de magia del pasado mes de diciembre. Y es que, geográficamente, "lo tienen fácil": él es propietario y actúa en el Teatro Victoria de Barcelona y la residencia principal de la 'influencer' está en la capital catalana, aunque últimamente ha estado mucho por Madrid por su participación en 'El Desafío'—. Cabe decir que desde el programa de Antena 3 apuntan a alguien especial en la vida de Goicoechea, aunque insisten en que sin vínculo sentimental de por medio.

Eso sí, las Mamarazzis recuerdan que el mago es ecléctico en su elección de parejas, con personas muy distintas entre sí. Y no todas conservan un buen recuerdo de él: una chica que trabajaba como ayudante en su espectáculo y con la que había llegado a convivir descubrió una infidelidad de una forma muy desagradable y se vio obligada a abandonar, de golpe, el domicilio y también su puesto de trabajo.

El 'crossover' amoroso que acerca a Risto y El Mago Pop

Antes de pasar al siguiente bloque, llega uno de esos cruces que tanto disfrutan las periodistas: "Un 'crossover' de los nuestros, un poco raro", ha avisado Fa. Una de las exparejas del mago, la experta andorrana en inteligencia artificial Laia Grassi, acabó después en una relación (ya terminada) con Risto Mejide. Grassi había trabajado en uno de los carteles publicitarios del espectáculo del ilusionista, y aquella relación profesional desembocó en algo sentimental. De hecho, al iniciar su romance con Risto, El Mago Pop le pidió a su exnovia que borrase fotografías juntos de sus redes sociales para mantener el perfil bajo que siempre le ha caracterizado.

Y Grassi no es la única ex del mago que ha terminado pasando por la vida del presentador. Con todo, que conste que aquí las Mamarazzis no hablan de Laura Escanes, quien el pasado 13 de abril celebró su 30 cumpleaños con una tarta en la que se leía "Too old for Leonardo DiCaprio" ("Demasiado mayor para Leonardo DiCaprio"); un guiño a la supuesta obsesión del actor 'hollywoodense' por tener parejas menores de 25 años. Poco después, el presentador salió al paso para arremeter contra todos aquellos titulares que desde su separación con la 'influencer' lo mencionan haciendo alusión –directa o indirectamente– a cuestiones supuestamente edadistas.

Paz Vega y Orson Salazar: el final de 25 años de amor

Pese a ser una primavera de romances incipientes, en el capítulo de esta semana se han abordado también rupturas. La de Paz Vega y Orson Salazar ya ha sido confirmada por '¡Hola!' tras haberla adelantado 'Vanitatis'. Se daba por hecho: cuando la actriz recibió el reconocimiento de Hija Predilecta de Andalucía acudió sola al evento y, poco antes, había comenzado a trabajar con una agencia, cuando siempre había sido Salazar quien le gestionaba todo, desde la agenda hasta el patrimonio.

'¡Hola!' publica imágenes de la actriz abandonando el domicilio llorando y apunta a un supuesto problema económico que la ha llevado a figurar en la lista de deudores, con deudas con Hacienda que siguen creciendo y se acercan ya a los tres millones de euros pese a no haber abandonado su tren de vida. 'Informalia', por su parte, agrega un "pufo de más de un millón de euros" destapado a raíz de esta separación, con numerosas deudas desconocidas hasta la fecha por la propia Vega.

Cabe recordar que ambos se conocieron hace 25 años, cuando él ejercía como camarero. Se casaron, tuvieron tres hijos y ella puso su carrera en sus manos. La actriz tuvo claro desde el primer día que era el amor de su vida. Si bien no es la primera crisis de la pareja, que atraviesa unos últimos meses especialmente complicados, parece ser que ella se siente liberada ahora que ha trascendido la noticia.

El portazo silencioso de Telma Ortiz

Más capítulos de separaciones con letra pequeña. Ya sabíamos que Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, había abandonado el domicilio conyugal en La Moraleja tras su divorcio con Sharon Corr. Lo que ahora se sabe es que lo hizo justo antes de que llegase una orden de desahucio.

La expareja pagaba un alquiler de unos 5.000 euros mensuales, aproximadamente 60.000 euros al año. Los propietarios de la vivienda, según avanzó Luis Pliego en la revista 'Lecturas', no pidieron garantías dando por hecho que, siendo la hermana de la Reina, el pago estaba asegurado. Craso error, pues acumulan ya un año de impagos. Al parecer, Ortiz abandonó el piso creyendo que su ex seguiría asumiendo el alquiler, pero todo estaba a su nombre, por lo que nadie se hizo cargo de las mensualidades.

El infierno silenciado del British Council

Dejando a un lado la actualidad amorosa de los famosos más reciente, Vázquez ha recuperado un tema que la tiene –según sus propias palabras– "alucinada". 'El Mundo' publicó en febrero un reportaje sobre el British Council de Madrid, colegio privado y elitista donde, durante años, no se activaron los protocolos contra el acoso escolar. Existe un grupo de Facebook donde antiguos alumnos y familias relatan las prácticas del centro, donde, al parecer, en función de las familias de los niños acosadores, se hacía la vista gorda.

Los mensajes recogidos son durísimos: insultos homófobos, deseos de muerte, hasta el punto de que muchas víctimas han atravesado depresiones y graves problemas de salud mental. El reportaje cita varios casos y expone algunos de los mensajes. Con todo, la ley proteje la identidad de los acosadores, menores de edad por aquel entonces, incluso cuando fueron las víctimas las que se vieron obligadas a abandonar el centro. Lo que denuncian las familias de las víctimas ahora es que el centro no facilitó las medidas oportunas para atajar esas situaciones ni corregir las conductas abusivas de unos alumnos sobre otros.

Lejos de terminar ahí la cosa, las Mamarazzis han subrayado que una de las acosadoras sería una cara habitual entre las páginas de la revista '¡Hola!'. Y no solo eso. Al parecer, los padres se han puesto rápidamente en contacto con los medios para que la identidad de su hija no salga la luz.

Aitana, Plex y un vuelo privado con muchas preguntas

El periodista Sergio Garrido adelantó en Telecinco que Aitana Ocaña y Daniel Alonso 'Plex' habían viajado en un vuelo privado a Ibiza para una visita a un hospital, en un paso por la isla balear de apenas unas horas. Su compañera de profesión, Leticia Requejo, habló entonces de una supuesta crisis de pareja, algo que desmintieron después tanto Javi Hoyos como la propia Aitana.

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Para ir cerrando, las Mamarazzis han recordado que también por una clínica pasará en breve Lucas, de Andy y Lucas, que aguarda su esperada operación para la reconstrucción de su nariz. A la espera de esta intervención, Lucas sigue siendo el simpático del dúo que conformaba con Andy, pero los problemas económicos del artista –ya en camino, según Fa– harán que se giren las tornas de forma inminente, han adelantado las Mamarazzis antes de despedir el programa de esta semana.

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