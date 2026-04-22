Jacob Elordi y Kendall Jenner podrían estar saliendo "desde hace meses", según 'People'

“Han estado quedando y conociéndose durante los últimos meses”, asegura una fuente a la revista PEOPLE. Y es que, aunque ni el actor Jacob Elordi ni la modelo Kendall Jenner han dado declaraciones, los rumores entre la prensa y los fans empezaron hace un tiempo y se agrandaron tras el festival de Coachella, cuando algunas personas aseguraban haberlos visto juntos durante el concierto de Justin Bieber y la fiesta posterior.

Por su lado, el tabloide británico Daily Mail parece confirmar el rumor y asegura que “han estado juntos como pareja durante meses”, según una fuente del diario. De hecho, la misma persona que informa a la prensa británica explica que fue Kyle Jenner quien unió a la pareja, ya que Timothee Chalamet –pareja de Kyle– y Jacob Elordi estuvieron juntos en distintas galas de premios por las películas que protagonizan ‘Marty Supreme’ y ‘Frankenstein’, respectivamente.

Anteriormente, tanto Jenner como, especialmente, Elordi han mantenido sus relaciones sentimentales bastante fuera del foco mediático.