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Jacob Elordi y Kendall Jenner podrían estar saliendo "desde hace meses", según 'People'

Fuentes cercanas a la pareja confirman a la revista PEOPLE que Jacob Elordi y Kendall Jenner han estado saliendo durante los últimos meses

Jacob Elordi y Kendall Jenner

Jacob Elordi y Kendall Jenner / EFE

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Han estado quedando y conociéndose durante los últimos meses”, asegura una fuente a la revista PEOPLE. Y es que, aunque ni el actor Jacob Elordi ni la modelo Kendall Jenner han dado declaraciones, los rumores entre la prensa y los fans empezaron hace un tiempo y se agrandaron tras el festival de Coachella, cuando algunas personas aseguraban haberlos visto juntos durante el concierto de Justin Bieber y la fiesta posterior.

Por su lado, el tabloide británico Daily Mail parece confirmar el rumor y asegura que “han estado juntos como pareja durante meses”, según una fuente del diario. De hecho, la misma persona que informa a la prensa británica explica que fue Kyle Jenner quien unió a la pareja, ya que Timothee Chalamet –pareja de Kyle– y Jacob Elordi estuvieron juntos en distintas galas de premios por las películas que protagonizan ‘Marty Supreme’ y ‘Frankenstein’, respectivamente.

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Anteriormente, tanto Jenner como, especialmente, Elordi han mantenido sus relaciones sentimentales bastante fuera del foco mediático.

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