Harvey Weinstein usó su poder para aprovecharse de Jessica Mann, según la Fiscalía: "Le dijo que no podía salir con actores. Le orinó encima"

El productor de cine Harvey Weinstein, que enfrenta un nuevo juicio por violación en Nueva York, usó su poder para aprovecharse de la actriz Jessica Mann, una "joven frágil", según argumentó la Fiscalía este martes.

"Este caso se reduce a una cuestión de poder, control y manipulación", aseguró la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Candace White, durante los alegatos iniciales de este nuevo proceso judicial.

La fiscal afirmó que el productor de cine fingió interés en el trabajo de Mann como actriz y se aprovechó de su vulnerabilidad, de acuerdo con NBC News.

Harvey Weinstein en el tribunal de Nueva York, ayer. / STEVEN HIRSCH / POOL / EFE

Mann acusa al empresario de agredirla sexualmente en 2013, cuando ella tenía 27 años y él 61, unas acusaciones que Weinstein niega. La Fiscalía relató hoy que el magnate invitó a Mann a su dormitorio en un hotel y allí la empujó, comenzó a besarla y posteriormente le practicó sexo oral sin su consentimiento.

"Jessica no se lo contó a nadie. No tenía familia en la que apoyarse y se culpaba a sí misma", indicó White.

"Él se volvió cada vez más exigente. Le dijo que no podía salir con actores. Le orinó encima. Hizo alarde de su poder y se jactó de sus conexiones con políticos", agregó. White aseguró además que Weinstein, de 74 años, "esperaba que todos se sometieran" a sus deseos: "Era su mundo y los demás simplemente vivían en él", apuntó.

Los argumentos del productor

Por su parte, la defensa del magnate volvió a defender hoy su inocencia. "(Mann y Weinstein) mantuvieron relaciones sexuales consensuadas en numerosas ocasiones", afirmó uno de sus abogados, Jacob Kaplan, durante la audiencia. Kaplan aseguró además que Mann permaneció unida a Weinstein "por las oportunidades que él le brindó", y señaló que hay correos electrónicos en los que se refleja que ambos mantenían una relación "cariñosa" y "mutuamente beneficiosa".

"Tenemos cuatro años de correos electrónicos (...). Ella sabía lo que quería y cómo conseguirlo. Tenía la capacidad de tomar sus propias decisiones", expresó el abogado.

En 2025, el productor fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado 'Me Too'.

El cofundador de la productora Miramax afrontó entonces tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver y vuelve ahora a dirimirse.

Se espera que este nuevo juicio contra Weinstein dure unas cuatro semanas. De ser declarado culpable, Weinsten podría afrontar una pena máxima de cuatro años de cárcel.