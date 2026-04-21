El nuevo físico de Luke Evans: las redes sociales lo sentencian

El verano se acerca y las prendas se sueltan. Cada vez son más las celebridades que presumen de cuerpo a través de sus redes sociales.

Y Luke Evans, el intérprete de Gastón en 'La bella y la bestia', no ha querido ser menos: ha compartido unas imágenes que ha dejado a sus fans boquiabiertos. La publicación de Instagram muestra el gran cambio físico al que el actor, de 46 años, se ha sometido durante los últimos meses.

Broadway: el nuevo gimnasio

Aunque muchos puedan pensar que tener los músculos tan definidos solo puede haber sido resultado de largas e intensas horas en el gimnasio, el actor ha asegurado que no es así y que poco tiene que ver con el cardio: "Cardio??? Nah. Broadway show??? Yeah!!!" (lo que puede traducirse como: "¿Cardio? Nah. ¿Espectáculo de Broadway? ¡Sí!"), ha escrito en la descripción del vídeo, en el que se le ve sin camiseta, flexionando los bíceps frente a la cámara.

Este cambio físico no es casual, pues lleva meses preparándose para el regreso del musical de culto 'The Rocky Horror Picture Show', que se estrena en Broadway (Nueva York, EEUU), bajo la dirección de Tony Sam Pinkleton, este jueves, 23 de abril, y que llegó al Coliseum de Barcelona en 2025.

Papel protagonista

Evans encabeza el reparto de la obra interpretando el papel de Dr. Frank-N-Furter, un científico extraterrestre, loco y travestí del planeta ‘Transsexual’, de la galaxia ‘Transilvania’, que originalmente fue interpretado por Tim Curry (el que fuera el primer Pennywise, el payaso de 'It') en 1973.

"Si vienes del teatro, sabes que el sueño de todos es actuar en Broadway al menos una vez. ¡Por fin llegó mi momento con el papel más descabellado que jamás podría haber imaginado! Me estoy divirtiendo más de lo que debería en los ensayos. Es increíble y este personaje es una locura", ha expresado el actor a la revista 'Out'. "Frank puede ser extravagante y femenino, sensual y seductor, pero tiene un lado amenazador. Quiero que se sienta atractivo de muchas maneras diferentes, para que hombres y mujeres lo miren y piensen en él", ha añadido en 'Vogue'.

¿Un buen físico después de los 30?

Existe la creencia popular de que, después de los 30, lograr una buena definición y bajar la grasa del cuerpo es casi imposible, pero casos como el de los actores Tom Cruise (de 63 años), Jennifer Aniston (de 57), Elsa Pataky (de 49) o el mismo Luke Evans, entre muchos otros, son la prueba viviente de que solo tienes que ser constante, desafiarte a ti mismo y tener un estilo de vida saludable para conseguirlo. Vaya, algo no tan sencillo como parece.

Evans ha confesado, a través de X, que no cuenta con la ayuda de ningún entrenador ni nutricionista. Lo hace todo por pura fuerza de voluntad: entrena cuatro o seis veces a la semana, realizando sesiones en las que trabaja dos grupos musculares al mismo tiempo para quemar el mayor número de calorías.

Según la web de 'fitness' Jacked Gorilla, esta es una forma muy eficiente de hacer ejercicio, puesto que te deja el tiempo suficiente para recuperarte, sin tener que decantarse por una sola zona muscular.

"Gimnasios en la selva, gimnasios en el desierto, gimnasios que me inventé en un bosque, gimnasios en mi casa. Mantuve la resistencia física siguiendo con la rutina en todas partes", ha explicado el actor en una entrevista en la revista ‘Men's Health’, de la que fue portada en abril de 2024.

El Drácula más joven

Aunque vive en Shoreditch (Londres), Luke Evans nació en Pontypool (Gales, Reino Unido) y creció en Aberbargoed, en el sur del país. Después de mudarse a Cardiff (capital de Gales) a los 17 años, ganó una beca para estudiar en la escuela de danza y teatro London Studio Centre, que impulsó su carrera como intérprete y le permitió actuar en muchas producciones teatrales del West End Londres, el centro de entretenimiento de la ciudad.

Desde entonces, ha participado en series y películas como la trilogía del 'Hobbit', 'Fast & Furious', 'La bella y la bestia', 'Los tres mosqueteros' o 'Furia de titanes', en la que interpretó al dios griego Apolo.

No obstante, uno de los papeles que más trabajo le han dado hasta la fecha es el de Drácula: "El aspecto físico ha sido muy exigente, es lo más duro que he hecho físicamente para un papel. No solo en el aspecto estético, también en la fuerza que me hacía falta para luchar con la armadura y hacer todas esas secuencias de peleas durante mucho tiempo", admitió en una entrevista de RTVE en 2014.

La nueva entrega del clásico, 'Drácula: la leyenda jamás contada', se mantuvo como la película más vista en España durante la primera semana tras su estreno y Evans, que por aquel entonces tenía 35 años, fue muy alabado por su interpretación de Vlad el Empalador, tanto a nivel emocional como físico.