Fran Rivera, nuevas declaraciones sobre la relación de su hija Tana y Roca Rey: "Entiendo el revuelo, pero... despacito"

Apasionado de la Fiesta Nacional, y disfrutando de los toros desde la barrera desde que se retiró definitivamente de los ruedos en 2017 tras más de dos décadas ocupando uno de los primeros puestos del escalafón, Francisco Rivera no se ha perdido este lunes, a pocas horas del arranque de la Feria de Abril con la 'Noche del Pescaíto', la corrida de Morante de la Puebla en La Maestranza en la que el maestro ha sufrido una brutal cogida en la zona del glúteo izquierdo por la que tuvo que ser intervendio de urgencia el la enfermería de la plaza con pronóstico "muy grave".

Visiblemente preocupado, el hijo de Paquirri abandonaba el lugar minutos antes de que el 'genio de la Puebla' fuese trasladado en ambulancia a un hospital sevillano para continuar tratándole la gravedad de las heridas y reconocía que "no sé nada, no sé nada. Estamos todos pendientes y esperemos que no sea grave".

"No lo sé, desde donde yo estoy yo creo que le ha cogido la pierna, pero no tengo mucha más información de vosotros. Siempre que cogen un torero es de una pena. Estaba en un momento que era gusto. La corrida ha sido extraordinaria. Hemos disfrutado una tarde por desgracia. Este es el precio que pagamos los toreros, el precio que pagamos por nuestros sueños, se paga con sangre. El toreo es eso. Pero bueno, es la grandeza del toreo también" ha expresado emocionado.

Una profesión que vuelve a tocarle 'muy de cerca' debido a la relación sentimental que su hija Cayetana Rivera -fruto de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo- mantiene desde hace varias semanas con el diestro Andrés Roca Rey, al que Francisco vio torear en La Maestranza el pasado viernes en compañía de su mujer Lourdes Montes dando así su 'bendición' oficial al nuevo novio de su primogénita.

"A ver, Roca Rey es figura del toreo. El otro día me decía Lourdes, nos vamos a tener que poner un cartel de que nos gustaba desde antes. Roca Rey es figura, figura máximo del toreo. Y a mí, bueno, es un torero al cual admiro y respeto desde hace mucho tiempo. Roca Rey es el entrenamiento de hoy día, como antes, pues es un torero, creo que...Están ahí arriba, ¿no? Desde hace mucho tiempo" ha aclarado entre risas, dejando claro que era su admirador antes de su idilio con Tana y que su presencia en la plaza no tenía nada que ver con la pareja del momento.

"Yo he venido a verle cada vez que puedo, igual que a otros muchos, ¿no? Que he venido muchas tardes aquí" ha insistido, respondiendo con unas reveladoras palabras a la pregunta de si ve al peruano con otros ojos desde que comenzó su historia de amor con su hija: "Pero por qué corres tanto? Tenéis una prisa, ya queréis casarlos. Dejadlo que es muy pronto, que son muy jóvenes. De verdad, yo entiendo el revuelo, pues son dos chavales muy guapos, son dos chavales de éxito, y yo lo puedo entender, pero... Piano, piano, despacito" ha zanjado, pidiendo una vez más calma y tranquilidad para que esta relación se consolide sin sufrir una presión mediática.