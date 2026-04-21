Ser fan de Taylor Swift sale tres veces más caro que serlo de Justin Bieber

Ser fan de Taylor Swift ya es tres veces más caro que serlo de Justin Bieber. Y sí, la mejor artista femenina del siglo XXI (según Billboard) también es la que afecta más al bolsillo de sus fans, quienes están dispuestos a viajar entre países y comprarse todos los 'outfits' que hagan falta para representar cada una de sus eras. Según un estudio de la plataforma JB.com, ser parte del clan 'swiftie' cuesta una media de 1.100 euros, cinco veces lo que cuesta ir a los conciertos de Dua Lipa.

Sin embargo, esos precios ya no son sorprendentes para quienes la siguen. Porque sí, el precio de la entrada está sobre los 980 euros, pero son muy pocos los que únicamente se gastan el importe para ir al concierto y, según el estudio, los 'swifties' también gastan unos 39 euros en productos de promoción (camisetas, gorros y demás), entre otros gastos de desplazamientos y atuendos.

Lady Gaga y Harry Styles, en sintonía

La segunda artista que la sigue como segundo 'fandom' más caro es Lady Gaga. Y no tanto por sus entradas, que se sitúan con una media de 384 euros, sino por el alto consumo de sus ítems personalizados como las icónicas sudaderas, viniles y otros. De hecho, sus pequeños mostruos son los que más consumen en productos de 'merchandising' y se gastan de media unos 55 euros. Y, pese a los altos precios, sigue teniendo más de 100.000 personas que buscan mensualmente qué productos nuevos tiene para ofrecer con la intención de comprarlos.

Según el estudio, que ha investigado a los 20 mayores 'fandoms' en la indústria de la música, ser fan de Harry Styles cuesta prácticamente lo mismo que serlo de la cantante de 'Born This Way'. Mismo precio en las entradas pero con una ligera rebaja en su tienda oficial de productos.

Ariana Grande y BTS, en cuarta y quinta posición

Ariana Grande se sitúa como la cuarta artista más cara de seguir. De hecho, ser fan de la cantante ronda los 450 euros por concierto, con entradas que se sitúan en una media muy similar a la de Lady Gaga y Harry Styles. A eso se suman otros 38 euros en productos oficiales, como vinilos, sudaderas y camisetas. Aunque sus precios quedan lejos de los de Taylor Swift, sus fans siguen gastando bastante más que los de otros grandes nombres del pop actual.

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Por otro lado, los fans de BTS tienen que pagar un sobreprecio para conseguir entradas, al igual que todos los demás en lo alto de esta lista. El grupo de K-pop cobra una media de 400 dólares por sus conciertos, algo menos que los artistas que les preceden. Pero su merchandising sigue costando más de 45 euros, más o menos lo mismo que pagan los Swifties por los productos oficiales. Aunque, igualmente, el ARMY es uno de los fandoms más activos en Internet, con más de 160.000 búsquedas al mes de productos de la marca de su grupo favorito.