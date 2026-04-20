En California
El momento más comentado de Coachella: Justin Bieber y Billie Eilish juntos en el escenario
Interpretaron juntos 'One Less Lonely Girl', una canción en la que en sus conciertos suele cantar con alguna seguidora
Coachella 2026: ¿Cuánto cuesta? ¿Los 'influencers' pagan?
Con una lista de eventos de marca casi tan larga y diversa como su cartel de artistas, Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, finalizó este fin de semana convertido en un parque de diversiones para 'influencers' y una mina de oro para las marcas.
Las entradas para esta edición, que ya ha acabado su segundo fin de semana con las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber y la reguetonera Karol G a la cabeza, se agotaron en los primeros cuatro días de venta el año pasado. En total, 250.000 personas han pasado estas dos semanas por el Empire Polo Club de Indio, entre los nueve escenarios del festival.
Justin Bieber era una de las grandes estrellas de este Coachella, lleno de jóvenes que crecieron con la música de este artista, tanto que muchas 'influencers' comenzaron a subir vídeos llamando al festival 'Bieberchella'. El artista aprovechó la presencia de Billie Eilish, quien es fan de su música, para subirla al escenario e interpretar juntos 'One Less Lonely Girl', una canción en la que en sus conciertos suele cantar con alguna seguidora. En algunos vídeos puede verse como Hailey Bieber, su mujer, fue una de las que más le animó a subir.
La cantante se ve visiblemente emocionada, como si se tratase de una 'fan' del artista, cuando sube al escenario para cantar con Justin Bieber. En algunos vídeos compartido en 'TikTok' se observa a ambos abrazados encima del escenario y a ella incluso nerviosa por protagonizar la escena.
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
- Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
- El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' un pueblo deshabitado
- Europa pone el foco en aumentar las ayudas a los acompañantes de las personas con discapacidad
- Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
- Las 5 claves del ‘Lux tour’, la gira que ha puesto a Rosalía en el centro de la conversación
- Figuras de Podemos rompen filas con la dirección nacional y exhiben sintonía con IU y Sumar en el arranque del ciclo electoral