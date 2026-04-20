El momento más comentado de Coachella: Justin Bieber y Billie Eilish juntos en el escenario

Con una lista de eventos de marca casi tan larga y diversa como su cartel de artistas, Coachella, uno de los festivales de música más grandes del mundo, finalizó este fin de semana convertido en un parque de diversiones para 'influencers' y una mina de oro para las marcas.

Las entradas para esta edición, que ya ha acabado su segundo fin de semana con las estrellas del pop Sabrina Carpenter y Justin Bieber y la reguetonera Karol G a la cabeza, se agotaron en los primeros cuatro días de venta el año pasado. En total, 250.000 personas han pasado estas dos semanas por el Empire Polo Club de Indio, entre los nueve escenarios del festival.

Justin Bieber era una de las grandes estrellas de este Coachella, lleno de jóvenes que crecieron con la música de este artista, tanto que muchas 'influencers' comenzaron a subir vídeos llamando al festival 'Bieberchella'. El artista aprovechó la presencia de Billie Eilish, quien es fan de su música, para subirla al escenario e interpretar juntos 'One Less Lonely Girl', una canción en la que en sus conciertos suele cantar con alguna seguidora. En algunos vídeos puede verse como Hailey Bieber, su mujer, fue una de las que más le animó a subir.

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La cantante se ve visiblemente emocionada, como si se tratase de una 'fan' del artista, cuando sube al escenario para cantar con Justin Bieber. En algunos vídeos compartido en 'TikTok' se observa a ambos abrazados encima del escenario y a ella incluso nerviosa por protagonizar la escena.