Mario Salafranca, diseñador de alta costura: "Queríamos un auténtico vestidazo de alfombra roja para Dulceida, sacando todo el partido a su silueta"

A sus 30 años, Mario Salafranca, natural de la Vall d'Uixó (Castelló), ya no es solo una promesa de la moda española: es uno de esos nombres que empiezan a repetirse en alfombras rojas, 'photocalls' y grandes noches del cine y la televisión. El diseñador castellonense firma el 'look' con el que Dulceida se viste para la puesta de largo de 'La gran cita', el nuevo 'dating show' de 3Cat, que debuta este lunes por la noche, un formato con 100 participantes que pone a prueba si la inteligencia artificial puede anticipar parejas ideales.

Salafranca habla con la serenidad de quien ha aprendido pronto que el brillo nunca se sostiene sin oficio. Trabajador, cercano y soñador, ha levantado una firma reconocible desde aquellos primeros años en los que cosía para amigas y movía pequeños desfiles locales. Hoy, su universo estético -muy marcado por la alta costura, la silueta femenina, la estructura y el impacto visual- se ha colado en citas como el Festival de Cannes 2025, los Premios Goya 2026 o el Festival de Málaga, mientras defiende sin titubeos el valor del made in Spain.

Una presencia "potente"

En esta nueva parada, la protagonista es Dulceida. Y el vestido, según cuenta, debía responder al nivel de exposición del momento. "La puesta en escena de la 'première' tuvo un papel fundamental desde el inicio. Sabíamos que la llegada, el coche, el despliegue y todo el contexto iban a tener mucho peso". Por eso, añade, "entendimos que el diseño debía estar a la altura: un auténtico vestido de alfombra roja, con cola y una presencia escénica potente".

No se trataba solo de vestir a una celebridad, sino de hacerlo sin borrar su identidad. "Es una figura a la que teníamos muchas ganas de vestir", explica. "Estudiamos muy bien su anatomía para identificar sus puntos fuertes y potenciarlos al máximo". El objetivo, insiste, pasaba por "estilizar su silueta, alargar visualmente su figura y sacar el mayor partido a sus proporciones, siempre respetando su esencia".

Ahí aparece una de las claves del diseñador: la costura como herramienta para proyectar seguridad. También en televisión, también en un estreno donde la ropa habla casi tanto como el personaje. "Queríamos reflejar precisamente eso: una gran cita. La intención era crear un "vestidazo", un diseño espectacular acorde a la importancia del momento, que la posicionara como protagonista absoluta desde su llegada".

Diálogo creativo

La colaboración, además, ha tenido ese equilibrio entre dirección clara y diálogo creativo que suele marcar los buenos resultados. "El proceso se ha canalizado principalmente a través de su estilista, David, que fue quien nos trasladó las primeras indicaciones". Pero Dulceida, subraya, ha estado muy presente: "Ha opinado sobre el color, los detalles, los escotes... y siempre ha tenido la última palabra". Y remata con una frase que define bien a la 'influencer': "Tiene muy claro lo que quiere y no se pone nada con lo que no se sienta completamente identificada".

Antes del diseño definitivo hubo tanteos, pruebas y varios bocetos. La base, sin embargo, estaba clara. "Partíamos de una serie de referencias que nos compartió ella, donde ya aparecía esa idea de corsetería estructurada, con envarillado, que marcara bien la silueta". A partir de ahí, el equipo trabajó "escotes en pico para realzar la figura y un drapeado que ayudara a definir caderas y cintura, siempre con la intención de estilizar y alargar visualmente".

Los bocetos del vestido para Dulceida de Mario Salafranca. / MARIO SALAFRANCA

Y llegó el flechazo. "El boceto principal fue un flechazo desde el primer momento". Después se abrieron distintas vías cromáticas: "Desde combinaciones bicolor en blanco y negro o blanco y azul, hasta un burdeos muy característico de la firma". La última palabra la tuvo el azul noche, elegido, dice, "por su capacidad de aportar elegancia, sofisticación y ese punto de glamur que buscábamos".

Clientas famosas

Ese punto sofisticado no nace de la nada. Mario Salafranca ha vestido ya a nombres como Malú, Chenoa, Blanca Paloma, Kira Miró, Elvira Mínguez, Elena Ballesteros, Ana Peleteiro, Carolina Marín, Blanca Romero, Mar Flores, Marta Díaz, Violeta Mangriñán y Teresa Andrés Gonzalvo, entre otras, una lista que confirma su creciente presencia entre actrices, cantantes, creadoras de contenido y deportistas de primer nivel.

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Con Dulceida, de hecho, no descarta continuidad. "La experiencia ha sido maravillosa. Ha sido un trato muy cercano y natural desde el principio; nos ha hecho sentir como en casa". Y concluye con una declaración que suena a puerta abierta: "Ojalá sea el inicio de más colaboraciones, porque ha sido muy gratificante para ambas partes".