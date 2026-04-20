¿Quién es Irene López, la actual pareja de José Coronado?

El diario 'El Debate' ha revelado este lunes, a primera hora de la mañana, que después de cuatro años de discreto noviazgo José Coronado se habría dado el 'sí quiero' por primera vez a los 68 años en una boda 'secreta' con la también actriz Irene López.

La presunta ceremonia íntima se habría celebrado hace varias semanas y habrían asistido sus familiares y amigos más cercanos, además de los dos hijos del actor: Nicolás -en común con Paola Dominguín- y Candela, fruto de su relación con la artista Mónica Molina.

Desmentido

Numerosos medios de comunicación, entre ellos Chance, de Europa Press, se han hecho eco de la noticia, que el protagonista de la serie 'Vivir sin permiso' ha desmentido rotundamente en declaraciones telefónicas a la revista 'Lecturas', ante el revuelo que ha provocado su supuesto enlace.

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"Nada más cerca de la realidad", ha asegurado a la citada publicación, sin poder contener una carcajada, según explica el magacín. El actor ha aprovechado además la ocasión para pedir a la revista que aclarase públicamente que no es cierto que se ha casado con Irene, a la que conoció durante el rodaje de la serie 'Entrevías' en 2022 y con la que su última aparición pública -ya que prefieren vivir su historia de amor lejos de los focos- se produjo en mayo de 2025, cuando el actor recibió la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo en la sede de la Comunidad de Madrid.