La cantante Aitana, enfadada, sobre su relación con Plex: 'No me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras'

Aitana Ocaña es una de las cantantes más exitosas de la actualidad en España. La barcelonesa ha conseguido algunos de los reconocimientos más importantes de la música, destacando un Latin Grammy Awards ganado y varias nominaciones en categorías principales.

En España, también arrasa con premios como LOS40 Music Awards y los Premios Odeón, consolidándose en poco tiempo como una de las artistas pop más importantes del país.

Actualmente, se encuentra en una relación amorosa con el 'youtuber' Yosoyplex desde hace más de un año. Plex es un creador de contenido español muy popular, con casi 15 millones de seguidores en la plataforma YouTube, donde destaca por sus vídeos de retos, viajes y experiencias extremas. Su contenido se centra en aventuras por el mundo y desafíos llamativos, lo que le ha convertido en uno de los 'influencers' más seguidos entre el público joven.

Crisis de pareja

Desde que empezaron su relación, siempre se les ha cuestionado y han estado en el punto de mira de todo el mundo. Recientemente, en el programa televisivo 'El tiempo justo', dirigido por Joaquín Prat, se ha afirmado que esta relación podría estar pasando por una crisis.

Según los rumores que han llegado a los colaboradores del programa, Plex se estaría sintiendo un poco agobiado dentro de la relación. Esto se debería a que Aitana está muy pendiente a cada momento de sus movimientos, lo que haría que el 'influencer' la viera algo controladora.

Aitana desmiente la crisis

Después de soltar esta presunta exclusiva, Aitana ha decidido exponer la verdad en la red social X. La destacada cantante ha decidido expresar lo que siente de la siguiente manera: "No me gusta pronunciarme sobre este tipo de noticias… pero tampoco me gusta que ensuciéis lo más bonito que tengo con mentiras. Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor".

El tuit ha acumulado en apenas 48 horas 3,6 millones de visualizaciones, 46.000 likes y más de 700 comentarios de gente apoyándola y defendiéndola frente a esta 'fake new'. Por tanto, según confirma la propia cantante, Aitana y Plex siguen juntos disfrutando de su relación y no existe ninguna crisis entre ellos.

Plex responde

Además, Plex también ha decidido dar su punto de vista. Cuando ha sido interceptado por la agencia Gtres, el exitoso 'youtuber' que se está preparando para 'La Velada del Año VI', ha declarado estar también "muy enamorado": "Ella me apoya siempre en todo lo que hago".

Además, ha lanzado una indirecta a los colaboradores del programa de televisión que difundió el rumor, al llamarles "periodistas a los que les gusta inventarse las cosas".