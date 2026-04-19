MacKenzie Scott, exmujer de Jeff Bezos, dona 70 millones, y lo hace de una forma que la diferencia del resto de millonarios

Mackenzie Scott ha vuelto a marcar tendencia... y de la mejor manera que sabe: ha donado 70 millones de dólares (cerca de 59.500 millones de euros) a 'Meals on Wheals America', un programa de caridad que reparte comidas a personas que no pueden comprar o preparar sus propias comidas en casa.

A simple vista, el gesto de la exmujer del magnate Jeff Bezos puede parecer uno más dentro de la filantropía millonaria. No obstante, detrás de ello se esconde una gran filosofía.

Sin estrategias ni imposiciones

'Meals on wheals' es un programa de donaciones libre: la organización puede destinar los fondos sin estrategias ni imposiciones externas del donante, según sus propias necesidades.

En este caso, el dinero de Scott permitirá reforzar la red de apoyo a las personas mayores en Estados Unidos, muchas de ellas están en estado de vulnerabilidad, soledad o carencias alimentarias.

Pero esta filantropía no es solo consecuencia de sus riquezas: en momentos críticos de su juventud, durante sus años universitarios, Scott tuvo dificultades económicas que pusieron en riesgo sus estudios y su compañera de cuarto, Jeannie Ringo Tarkenton, le ofreció ayuda, prestándole 1.000 dólares (alrededor de 850 euros), que fueron cruciales parar terminar su formación en la Universidad de Princeton. Pero no fue la única: un dentista local le ofreció atención gratuita cuando no tenía dinero para pagar un tratamiento.

Inspirada por el impacto que tuvo su préstamo, Tarkenton fundó 'Funding U, una empresa que ha facilitado 80 millones de dólares (67.895 millones de euros) en préstamos a bajo interés a aproximadamente 8.000 estudiantes, replicando la oportunidad que le brindó a Scott décadas atrás.

Cadena de favores

"¿En la generosidad de quién pensé cada vez que hice cada unos de los miles de regalos que he sido capaz de dar?", esta es la pregunta que MacKenzie se hacía en uno de sus ensayos publicados en la web de su organización 'Yield Givin'.

Para ella, el recuerdo de su compañera de cuarto, así como el del dentista, entre otros, se han convertido en el fundamento de su filosofía e idea de devolver toda la ayuda que alguna vez ha recibido. Y vaya que sí lo está cumpliendo.

Tras su divorcio con Jeff Bezos en 2019, no solo recibió un 4% de las acciones de Amazon, equivalente a unos 139 millones de dólares (cerca de 118.000 millones de euros), sino que se convirtió en una de las mujeres más ricas del planeta.

Desde entonces, Scott ha vendido o donado un 42% de su participación en la empresa, lo que supone aproximadamente 58 millones de acciones. Y, aún con eso, conserva una fortuna de 28.000 millones de dólares (unos 23.700 millones de euros aproximadamente).

En 2023, Mackenzie decidió donar cerca de 26.000 millones (algo más de 22.000 euros) a 'Yield Givin', que apoya a entidades enfocadas en la educación, la diversidad, la equidad y la inclusión, la recuperación tras desastres y el desarrollo comunitario. Y solo en los últimos meses, ha entregado más de 400 millones de dólares (cerca de 340.000 millones de euros) a organizaciones también dedicadas a la educación y la equidad.

En el podio de la filantropía

Tanto el volumen como la rapidez de las donaciones de Scott la han colocado en el podio de los filántropos más relevantes del mundo. Según la revista 'Forbes', donó al menos 7.200 millones de dólares (alrededor de 6.110 millones de euros) a 186 organizaciones en 2025, un hecho sin precedentes, debido al carácter sin restricciones de los donativos.

En menos de siete años, MacKenzie ha donado 26.400 millones de dólares (339.000 millones euros) -es decir, más del 45% de su fortuna- a más de 2.500 organizaciones y hoy se sitúa en la lista de mayores donantes detrás del empresario multimillonario Warren Bufett y de la dupla formada por Bill Gates y Melinda French Gates.

Fuentes: