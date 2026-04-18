El rincón de Viladecans que está ya en la historia de la televisión

Alberto Chicote es ya todo un clásico de la pequeña pantalla con su emblemático programa 'Pesadilla en la cocina', que emitió su novena temporada en laSexta en 2024. En aquella última temporada (por el momento) su primera parada fue Viladecans (Baix Llobregat, Barcelona).

El protagonista de esta primera entrega fue el restaurante de cocina italiana Il Fogón della Toscana, regentado por una familia gitana. El negocio, liderado por José Antonio y Remedios, había sufrido una degradación a lo largo de los años.

La carta se encontraba desactualizada, los electrodomésticos estropeados y había escasez de materia prima. A esto se le suma la mala organización y pésimo servicio que se podían reflejar en las reseñas de los usuarios en TripAdvisor, la mayoría de una o dos estrellas (sobre cinco).

Alberto Chicote llegó al restaurante en febrero de 2022 -momento en que fue grabado el programa- y, para ello, se hizo un menú nuevo, se reformó el suelo, se pintó el local y se actualizó el mobiliario. Además, cambió su nombre: pasó a llamarse Colosseum.

Nuevos propietarios

No obstante, parece ser que el éxito actual del restaurante no se debe al paso del programa. Ali, pizzero del local, compró el restaurante junto a su hermano Syed tan solo dos meses después del paso de Chicote.

Tras la adquisición del local por parte de estos hermanos pakistanís, Il Fogón della Toscana ha ido ganando popularidad y, a día de hoy, la mayoría de reseñas en TripAdvisor son positivas, llegando a ser el doceavo mejor restaurante de Viladecans, con un 4.1 de valoración (sobre 5).

Pocos meses después de la emisión del programa, en una entrevista en 'El Huffington Post', los nuevos dueños se mostraron convencidos de que su éxito no se debía al conocido programa de laSexta. "Hemos cambiado la forma de trabajar. Hemos mejorado el servicio, la comida, la calidad del producto, la carta, etcétera. Cada día viene más gente y estamos contentos", aseguraba Syed.

La realidad de la televisión

Además, los propietarios decían que nada de lo que sucede en el programa se acerca a la realidad: "La televisión es un show. Si fuera todo normal, nadie lo vería. Tienen que hacer cosas para que la gente quiera verlo, así que hacen una película".

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Por último, los hermanos explicaban que la reforma solo se hizo en la parte "visible" del restaurante: la cocina la reformaron ellos mismos. Lo mismo sucede con la carta: la que diseñó el programa no se ofreció al público debido a sus excesivos precios.