Trifulcas literarias en la previa de Sant Jordi (o del Día del Libro)

Exabruptos y erudición Muchísima gente, que además de amar los libros no debe de tener ningún problema de agorafobia o enoclofobia, dice en Catalunya que Sant Jordi es su día favorito del año. Así que no es tan raro que si alguien expresa una mínima crítica a esa celebración se le ataque, aunque quien la lance sea uno de los mejores escritores catalanes de las últimas décadas, y aunque su queja sea puramente irónica y nominal. "Hay que decir Día del Libro. Sant Jordi no pinta nada, era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer. No tiene nada que ver con los libros", dijo Eduardo Mendoza durante la presentación de su última novela, La intriga del funeral inconveniente. Después, en una entrevista con EL PERIÓDICO, aclaró: "¡Era una broma! Porque parece que Sant Jordi sea el patrono de la venta de libros, de los escritores y los lectores, pero es un intruso. Se ha metido ahí. Era el día Día del Libro porque era la muerte de Shakespeare y Cervantes. Pero vamos, que me trae sin cuidado Sant Jordi". Pero las antorchas ya estaban encendidas y no había mucho que hacer. Determinados sectores, siempre con problemas para entender el humor que no encaje con sus postulados ideológicos, cargaron con saña contra Mendoza, a quien es evidente que tenían ganas desde hace tiempo. Sin embargo, también hubo algunas críticas muy interesantes, como la que colgó en las redes sociales el librero Marçal Font Espí. "Aquí explico lo que la ignorancia de este señor niega. Con documentos y no con paridas morales infantiles. Basta de estupidez. Gracias", decía su mensaje. Pese a esos exabruptos, cuando se abría el enlace aparecía un erudito despliegue de argumentos y de libros de viejo en defensa de la tradición de la Fira de Sant Jordi, cuya relación con los libros está documentada desde hace varios siglos. "No es posible desnaturalizar Sant Jordi", sostenía Font Espí.

Ambiente de Sant Jordi en Ramblas y paseo de Gracia, en 2025. / Jordi Otix / EPC

Los vaivenes del IVA de los libros Quizás sea porque cuando se acerca Sant Jordi se habla más de libros que en ningún otro periodo del año, pero la segunda polémica de la semana en las redes sociales también tiene que ver con ellos. En concreto, con el IVA de los libros, que según Pablo Motos –y Sonsoles Ónega, ganadora en 2023, uf, del premio Planeta , dotado con un millón de euros– está por las nubes. "El IVA de los libros sigue siendo del 21%, lo mismo que un paquete de Ducados", denunció el presentador de Antena 3, en conversación con la periodista y escritora, en su programa del miércoles. Y después insistió, en su mejor tradición de afearle cosas a Pedro Sánchez, aunque haya que meterlo con calzador en la frase: "El IVA de los libros no debería existir. Si tú quieres un país culto, que lea, dale alguna facilidad. Lo que pasa es que el presidente del Gobierno me parece que está en China. Pero bueno, le llega, si le llega lo malo le llega lo bueno también". El problema, para Motos, es que a los libros se les aplica un tipo reducido de IVA, del 4%, desde hace más de tres décadas. Las protestas obligaron a Motos a pedir perdón al día siguiente: "Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Sonsoles Ónega nos propuso hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%, le dijimos que sí. Nadie comprobó el dato y resulta que el IVA de los libros es de un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata". A algunos comentaristas de las redes sociales les llamó la atención esa última frase de la disculpa, la relacionada con el rigor, y también el hecho de que el presentador parecía sacudirse la responsabilidad del error con su explicación. "¿Da a entender que es por Sonsoles o es cosa mía ? ¿Ella lo propuso y los ineptos del programa no lo comprobaron?", se preguntó en X el usuario @deboasensio.

Pablo Motos y Sonsoles Ónega en 'El hormiguero' / Atresmedia

Messi, el Cornellà y la rivalidad En los últimos tiempos, varios futbolistas famosos se han hecho con el control de equipos de fútbol más o menos modestos. Jugadores como Gerard Piqué (Andorra), Ronaldo Nazario (Valladolid) o Cristiano Ronaldo (Almería) han adquirido clubes en todo o en parte, y con resultado deportivo desigual, con la intención se supone de obtener rédito económico. Quizás por eso la noticia que se hizo pública el jueves de que Lionel Messi ha comprado la UE Cornellà, de la Tercera RFEF, no haya abierto las portadas de los diarios y los telediarios catalanes estos días, pero ha obtenido igualmente una gran repercusión. Se trata del que probablemente sea el mejor jugador de la historia que invierte en Catalunya, donde está el equipo en el que pasó sus mejores años como futbolista. Las primeras reacciones en Cornellà fueron casi de incredulidad. Empezando por el mismo club, que en su cuenta de X escribió: "¡La noticia del siglo! Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà". La tele pública 3cat se desplazó al campo del Cornellà a preguntar a los chavales que estaban entrenando, y a sus familiares, qué les parecía la noticia. Y como era de esperar hubo unanimidad. "Qué dices, yo soy argentino, es un 'fake'", dudaban algunos hasta que les enseñaban las pruebas. "No me lo creía", dice un niño. Pero superada la sorpresa, todos también creen que puede "ayudar en muchas cosas" al modesto equipo. Pese a que algunos culés sostienen, para desdeñar a su histórico rival ciudadano, que hoy en día no existe una competencia real entre el Barça y el Espanyol, muchos comentarios de aficionados azulgrana se centraron en que el club que ha comprado Messi está en la misma ciudad que el estadio del Espanyol. "Messi quiere hacer que el Espanyol se convierta en el segundo mejor equipo de Cornellà", escribía por ejemplo @UNIVERSO_1899, desmintiendo cualquier indiferencia.