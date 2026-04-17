Messi proyecta construir tres casas para sus hijos en Castelldefels

El futbolista Leo Messi proyecta construir tres viviendas a nombre de sus hijos en una de las zonas más exclusivas de Castelldefels. El ayuntamiento del municipio del Baix Llobregat aprobó a principios de este año un proyecto de urbanización, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, de diversas calles de la zona de montaña del barrio de Bellamar, donde se encuentran varias residencias de futbolistas, entre ellas la mansión del excapitán del Barça, "para dotar de condición de solar edificable las tres parcelas que resulten". Los tres hijos del argentino, Thiago, de 13 años, Mateo, de 11, y Ciro, de 8, constan como promotores de ese proyecto (también el Ayuntamiento de Castelldefels en su papel de administrador local), con un presupuesto total de más 600.000 euros, que asumirían los interesados.

El plan de obras, elaborado por un equipo de arquitectos liderados por Jordi Grané (Torres Grané Arquitectes), tiene previsto dividir una parcela preexistente, de unos 8.000 metros cuadrados y con 216 metros cuadrados de superfície construida (divididos en una vivienda, un almacén y un aparcamiento), en tres diferentes para que pasen a ser "solares edificables". De esta manera, el astro argentino proyecta la construcción posterior de tres viviendas en las parcelas resultantes -que, al estar el proyecto a nombre de sus hijos, presumiblemente serían para ellos-.

El futbolista Leo Messi, nuevo propietario de la UE Cornellà. / Efe

Aunque se desconocen los plazos de construcción del proyecto, tal y como se confirma en otro punto del escrito, las obras de urbanización deberán estar terminadas y aceptadas por el Ayuntamiento "antes de la autorización de la primera ocupación de las tres viviendas, las cuales están vinculadas a estas obras de urbanización".

Nuevo suelo de uso público

Además de alargar un tramo de una de las calles del exclusivo barrio para dar acceso a los tres solares, el proyecto también actualizará las infraestructuras de agua, luz, alcantarillado y telecomunicaciones de la zona "para permitir la nueva conexión a las dos viviendas más que se prevén", rediseñará la calle de acceso y preservará el caracter natural del espacio.

A su vez, como consta en el escrito, el ayuntamiento, gobernado por el alcalde Manuel Reyes (PP), recibirá terrenos cedidos de la parcela principal "gratuitamente" para uso de suelo público. En concreto, se habilitará una zona verde "naturalizada" con la plantación de árboles de paisaje "mediterráneo, como olivos, algarrobos y almendros", con un sistema de riego automático. Sin embargo, en ese espacio "no habrá mobiliario urbano", como bancos o papeleras.

Con "ganas" de volver

Messi todavía es el propietario de una gran residencia en el exclusivo barrio de Bellamar, con un campo de fútbol privado, un parque infantil, una piscina climatizada, un gimnasio y una pista de pádel, entre otros lujos, a unos metros de donde se encontrarán los tres nuevos solares. Se trata de una finca que adquirió en 2009 y que supera los 10.000 metros cuadrados, un espacio que el jugador fue ampliando con el tiempo mediante la compra de parcelas colindantes. De hecho, en 2017, el futbolista compró la casa anexa de un "vecino ruidoso" para poder vivir con tranquilidad junto a su familia. También tiene otra vivienda en la Cerdanya.

Exterior de la vivienda en la que residía la familia del futbolista Leo Messi en Castelldefels, ahora vacía. / EPC

Aunque Messi dejó el FC Barcelona en 2021 para jugar en el PSG y, posteriormente, en el Inter de Miami, donde la familia reside actualmente, el futbolista decidió no desprenderse de su casa de Castelldefels. En una entrevista del pasado mes de noviembre con el diario 'Sport', Messi desveló sus ganas de volver a vivir en Barcelona. "Tengo muchas ganas de ir para ahí, extrañamos mucho Barcelona, los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos", confirmó.

Las ganas de Messi de regresar a Catalunya también se han hecho evidentes este jueves, cuando el exjugador del FC Barcelona ha hecho oficial en un comunicado que es el nuevo propietario del club catalán UE Cornellà, cuyo estadio colinda con el RCDE Stadium y que milita en la Tercera RFEF.

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A pocos metros de su mansión, en la misma urbanización, se encuentran las residencias de otros futbolistas, como Philippe Coutinho, Luis Suárez, y el exjugador de baloncesto Marc Gasol. También viven o han vivido anteriormente en Castelldefels Robert Lewandowski, Ter Stegen, Neymar, Rivaldo, Ronaldinho y Luis Enrique.