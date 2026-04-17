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Enrique y Meghan se reúnen en Australia con supervivientes del tiroteo en Bondi Beach
En su visita a Bondi Beach, Enrique y Meghan se reunieron con sobrevivientes del tiroteo de diciembre, el ataque más mortífero en Australia en tres décadas.
AFP
El príncipe británico Enrique y su esposa Meghan Markle visitaron el viernes la playa de Bondi, en Australia, para reunirse con sobrevivientes de la matanza ocurrida en diciembre en ese famoso destino mundial del surf.
Un padre y su hijo están acusados de haber asesinado a 15 personas en diciembre en una serie de tiroteos contra la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, el ataque más mortífero de Australia en tres décadas.
Enrique y Meghan recorrieron esta playa de Sídney en el último día de su visita relámpago a Australia, caminaron descalzos por la arena, acompañados por los equipos de rescate del Club de Salvamento de Surf de Bondi Beach.
Más tarde conversaron con líderes de la comunidad judía y con sobrevivientes de este ataque que conmovió a Australia.
En las fotos se ve a la pareja escuchando con atención mientras hablaban con el sobreviviente Elon Zizerb, quien recibió varios disparos mientras protegía a sus hijos.
Enrique y Meghan han sido muy bien recibidos en Australia, pero algunos críticos han cuestionado el uso de dinero de los contribuyentes para garantizar la seguridad de la pareja durante esta visita.
La pareja se apartó de sus funciones reales en 2020 y más tarde se trasladó a la costa oeste de Estados Unidos tras una amarga ruptura en la familia real.
Son padres de dos niños pequeños, viven en California, mientras Enrique intenta reparar las relaciones con su padre, el rey Carlos III de Inglaterra, quien sigue siendo el jefe de Estado en Australia.
Naveed Akram y su padre Sajid están acusados del ataque en la playa de Sídney en diciembre.
Naveed está acusado de terrorismo, se le imputaron 15 cargos de asesinato, decenas de cargos por causar heridas a una persona con intención de matar y colocación de explosivos.
Sajid murió por disparos de la policía durante el ataque.
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