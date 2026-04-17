Investigación abierta
Un actor de la mítica serie ‘Los vigilantes de la playa’, acusado de atropellar a un perro con su camioneta y salir huyendo
La mayor contradicción entre David Charvet y la dueña del animal es que él defiende que los tres perros iban sin correa mientras Vera Errico, la vecina, asegura que iban atados
El actor David Charvet, conocido por su papel en la mítica serie ‘Los vigilantes de la playa’, está acusado de haber atropellado a un perro en una zona residencial de Malibú y haber salido huyendo. Sin embargo, representantes del artista aseguran que fue el animal el que se asustó y corrió hacia el vehículo y que el actor circulaba muy lento e intentó esquivarlo.
La policía de la localidad investiga este incidente, que ocurrió el 16 de abril a las 6 de la madrugada, y la mayor contradicción entre el actor y la dueña del animal es que él defiende que los tres perros iban sin correa mientras Vera Errico, la vecina, asegura que iban atados y Charvet huyó del lugar tras atropellar a a 'Sunday', un labrador inglés blanco de 11 años.
"Cooperó plenamente"
"Disminuyó la velocidad y se orilló para pasar con seguridad. Al hacerlo, uno de los perros se metió debajo del vehículo. Se detuvo inmediatamente, llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades. Cooperó plenamente con la investigación y se puso a disposición para cualquier ayuda adicional." ha dicho el representante del actor en 'People'.
La primera hipótesis del Departamento del Sheriff de Malibu es que "parece que fue un accidente y que los perros estaban sueltos y se metieron en la carretera", según han declarado a 'People'.
Aunque el actor no se paró en el momento del incidente, sí llamó a emergencias en cuanto salió de la urbanización. Él sostiene que “uno de los perros se movió repentinamente debajo del vehículo”, pero la dueña asegura a TMZ que iban atados y que tuvieron que sacrificar a 'Sunday' horas después por las heridas.
David Charvet dejó el cine en 2013 para criar a sus hijos y ahora se dedica a la construcción de viviendas de lujo en el área de Los Ángeles. “No extraño la fama. Trabajábamos muchísimo, y es muy difícil criar una familia así. Admiro a todos los actores que tienen familias que logran equilibrar eso”, se sinceró en 2025.
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