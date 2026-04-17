Un actor de la mítica serie ‘Los vigilantes de la playa’, acusado de atropellar a un perro con su camioneta y salir huyendo

El actor David Charvet, conocido por su papel en la mítica serie ‘Los vigilantes de la playa’, está acusado de haber atropellado a un perro en una zona residencial de Malibú y haber salido huyendo. Sin embargo, representantes del artista aseguran que fue el animal el que se asustó y corrió hacia el vehículo y que el actor circulaba muy lento e intentó esquivarlo.

La policía de la localidad investiga este incidente, que ocurrió el 16 de abril a las 6 de la madrugada, y la mayor contradicción entre el actor y la dueña del animal es que él defiende que los tres perros iban sin correa mientras Vera Errico, la vecina, asegura que iban atados y Charvet huyó del lugar tras atropellar a a 'Sunday', un labrador inglés blanco de 11 años.

"Cooperó plenamente"

"Disminuyó la velocidad y se orilló para pasar con seguridad. Al hacerlo, uno de los perros se metió debajo del vehículo. Se detuvo inmediatamente, llamó al 911 y permaneció en el lugar hasta que llegaron las autoridades. Cooperó plenamente con la investigación y se puso a disposición para cualquier ayuda adicional." ha dicho el representante del actor en 'People'.

La primera hipótesis del Departamento del Sheriff de Malibu es que "parece que fue un accidente y que los perros estaban sueltos y se metieron en la carretera", según han declarado a 'People'.

Aunque el actor no se paró en el momento del incidente, sí llamó a emergencias en cuanto salió de la urbanización. Él sostiene que “uno de los perros se movió repentinamente debajo del vehículo”, pero la dueña asegura a TMZ que iban atados y que tuvieron que sacrificar a 'Sunday' horas después por las heridas.

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David Charvet dejó el cine en 2013 para criar a sus hijos y ahora se dedica a la construcción de viviendas de lujo en el área de Los Ángeles. “No extraño la fama. Trabajábamos muchísimo, y es muy difícil criar una familia así. Admiro a todos los actores que tienen familias que logran equilibrar eso”, se sinceró en 2025.