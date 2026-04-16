Televisión
Patricia Conde, sobre ‘La isla de las tentaciones’: “Lo peor es que la gente se lo cree”
La colaboradora de televisión acudió al pódcast 'El sentido de la birra', donde atacó al formato de Telecinco
‘La isla de las tentaciones’ sufre la baja de Sandra Barneda, que abandona la gala harta de las concursantes: “Yo no aguanto este circo”
'La isla de las tentaciones' es uno de los pocos programas que funciona a nivel de audiencia en Telecinco. Por esta razón, la cadena televisiva ha decidido mover ficha anunciando una nueva edición del formato, presentado por Sandra Barneda, que emitirá el primer episodio el próximo lunes 13 de abril a las 21:45 horas.
A pesar de que aún no se ha emitido el primer capítulo de 'La isla de las tentaciones', el formato ya está generando gran expectación. Una de las voces que ha compartido su opinión sobre el regreso del programa es la colaboradora televisiva Patricia Conde, quien estuvo presente en el pódcast 'El sentido de la birra', conducido por Ricardo Moya.
Críticas al formato
En primer lugar, la colaboradora quiso dejar claro que "en estos formatos, al final, cuando has descubierto que el reality es 'mentirity', el colaborador más agresivo tiene detrás a un director que le está diciendo: 'Dale caña o te echamos'".
En ese instante, Conde compartió varios datos con los que ha hecho alusión a 'La isla de las tentaciones', asegurando cómo se dan indicaciones a los concursantes para que salgan "corriendo por la playa, gritando como loco".
Una de las frases más emblemáticas de 'La isla de las tentaciones' fue cuando Montoya huyó de la hoguera para encontrar a Anita Williams, quien le estaba siendo infiel con Manuel. Algo que no quería permitir Barneda y se puso a gritar: "Montoya, por favor".
Son unas escenas que Conde pone en tela de juicio. "Lo peor es que la gente se lo cree", señaló en la entrevista con Moya.
No dudó en decir que "a mí cuatro tíos dándose besos en una playa no me sorprende nada, no me divierte". Asimismo, reconoció que detesta que "me mientan de esa manera tan cutre".
"No me trago una historia en la que tienes que decir a un señor: 'Venga, que me aburro, dale caña'. Y lo hace porque si no, no le pagan. O 'fulanito, por qué no te enrollas con esta, que como es la novia del otro nos va a dar mucha audiencia'", sentenció en el pódcast 'El sentido de la birra'.
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