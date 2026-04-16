Condenan a un exempleado del Elíseo por robar piezas de vajilla de porcelana y venderlas en Vinted

La justicia francesa condenó este jueves a dos años de prisión a un exempleado del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia, por robar cientos de piezas de porcelana de la vajilla oficial entre 2023 y 2025.

El tribunal correccional de París le impuso también una multa de 10.000 euros (11.775 dólares), aunque abrió la puerta a que sólo cumpla uno de los dos años de prisión en arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

"El tribunal consideró que los hechos son graves debido al período de prevención, el número de piezas sustraídas y a su valor económico e histórico", declaró la presidenta del tribunal durante la lectura del veredicto.

El caso estalló en 2025 cuando la manufactura nacional de Sèvres detectó la venta de platos del Elíseo en sitios de remates. El intendente de la presidencia presentó una denuncia al constatar la desaparición de piezas.

Las investigaciones se centraron rápidamente en Thomas M., empleado en el servicio de platería desde 2020. Único agente con acceso directo a las llaves del almacén, se habría aprovechado de la ausencia de registros y controles del personal.

La manufactura valoró las piezas robadas en 377.370 euros (unos 444.000 dólares), una cifra que la defensa calificó de "absurda" durante el juicio celebrado en febrero.

El acusado reconoció haber sustraído fraudulentamente un centenar de piezas. Durante los registros, los investigadores encontraron bienes robados en su taquilla y en su vehículo.

En un principio, Thomas M. explicó que robó esos objetos por su belleza, antes de pasar a una lógica de reventa para saldar fuertes deudas, justificando sus actos por una gran precariedad económica.

Los objetos se vendían principalmente a través de una cuenta en el sitio de ventas Vinted llamada "La lanterne" y gestionada por su pareja, Damien G. Este anticuario reconoció haber ganado con las ventas unos 15.000 euros (17.600 dólares).

El tribunal lo condenó a dos años de prisión, de los que podrá cumplir sólo ocho meses en arresto domiciliario con tobillera electrónica, mientras que impuso al principal comprador, Ghislain M., un año de prisión, con suspensión de pena.

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Este "coleccionista apasionado" compró cerca de 80 piezas a la pareja en entregas en mano en la calle, pagando a menudo en efectivo o mediante intercambios de objetos.