Carles Puyol será ponente en un congreso sobre "masculinidad, hombres confundidos, vacíos y desconectados de su propósito"

Fearless "es un camino para recuperar el corazón del hombre" y surgió "a partir del ataque a la masculinidad y la necesidad de hombres virtuosos". Así define la organización cómo surgió Fearless Congress 2026, un congreso del 17 al 19 de abril en Guadalajara, México, que llevan a cabo organizaciones religiosas y grupos conservadores mexicanos y que contará con el exjugador del FC Barcelona, Carles Puyol, que dará una charla titulada “Mi Historia: Lucha, Propósito y Victoria”.

Según los organizadores de este congreso de tres días, este es "un llamado a recuperar tu verdadera identidad, levantarte con valentía y vivir con propósito", con ponentes como Jordan Peterson, psicólogo, filósofo y pensador especialista en masculinidad, Álvaro Quesada, Isabel Rojas Estapé, Sarab Rey y con el exfutbolista Kaká pendiente de confirmación. El congreso apela a lo que denominan "una crisis silenciosa, hombres confundidos, vacíos y desconectados de su propósito".

Congreso polémico

Presentado Puyol como "el capitán que levantó a España hacia la victoria más grande de su historia", la ponencia del catalán está prevista para este sábado en un congreso salpicado por la polémica. El gobierno estatal y los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, que en un principio daban apoyo económico al evento, se desvincularon del mismo después de que más de 140 organizaciones feministas denunciaran en un comunicado conjunto que “este congreso no representa un avance en la discusión sobre masculinidades. Representa un retroceso”.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), condenó la realización de este congreso en un contexto marcado por los recurrentes feminicidios en Jalisco. “Es inaceptable que se destinen recursos públicos a espacios que reproducen discursos de la machosfera”, expresó el organismo a través de un comunicado.

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"El gobierno de Jalisco informa que no está involucrado en la organización ni patrocinio del evento Fearless Congress 2026. Se trata de un evento de carácter privado, anunciado como un Congreso de Masculinidad que se realizará del 17 al 19 de abril de este año en el Santuario de los Mártires Mexicanos en el municipio de Guadalajara", informó el gobierno de Jalisco finalmente.