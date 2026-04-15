Shakira sobre el uso del móvil de sus hijos: "Les prohibí YouTube directamente, la verdad no está en las redes sociales"

'Al cielo con ella', el nuevo late show en prime time de La 1 presentado por Henar Álvarez arrancó liderando en audiencias, por todo lo alto. No era para menos, pues en su estreno contó con Shakira en su esperada primera gran entrevista en España en la que abordó varios aspectos íntimos de su vida, sus hijos y su mediática ruptura con Gerard Piqué.

El uso y en muchos casos abuso de dispositivos electrónicos por parte de los niños es un tema que preocupa a todos los padres. También a la artista colombiana, como explicó a Henar en la entrevista, grabada en México tras uno de sus multitudinarios conciertos.

Los hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha, tienen 13 y 11 años respectivamente. "Ellos yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez y también experiencia para no buscar donde no hay que buscar", contó la cantante al ser preguntada por las cosas que pueden llegar a encontrar sus hijos si se ponen a buscar qué se dice de sus padres.

No tienen móvil

Reveló Shakira que sus hijos todavía "no tienen teléfono". "Tienen un iPad pero muy controlado, se los doy un sábado en la mañana, una hora, así. O sea, no tienen demasiado acceso a internet".

Además, tienen restringidas plataformas como YouTube. "Ya les prohibí YouTube directamente, que espero que pronto esto, por ejemplo, en Estados Unidos tomen determinaciones como las que están tomando, en Australia o en Inglaterra. Recientemente en España también, me parece muy bien", explicó.

Pese a que en España no está prohibido el acceso a Youtube y otras redes sociales a menores de 16 años como ocurre en Australia, hay varias medidas para impedir el acceso de menores a los contenidos más nocivos mediante verificación de edad y control parental. Además, está prevista la aprobación el próximo mes de mayo del proyecto de ley que prohibirá a los menores de 16 años ceder su imagen en las redes sociales y limitará el uso de la inteligencia artificial (IA) con fines comerciales.

"La verdad no está en las redes sociales"

La artista internacional contó igualmente que sus hijos "también lo van entendiendo así, saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples. Saben que no hay que dejarse engañar de todo lo que se dice".

"Saben que la verdad no está en las redes sociales. Que tampoco hay que ir buscando su nombre, ni el mío, ni el de su padre, porque, ¿para qué?", añadió.

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Tampoco ella se busca a si misma, contestó a Henar, revelando que sí que le dice a su equipo que le manden las cosas bonitas que le envían. "Todo lo bonito me lo mandan, entonces yo me lleno de esa energía. Yo no me entero de nada, pero de nada es de nada".