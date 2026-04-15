Ruby Rose: quién es la actriz australiana que ha acusado a Kate Perry de presunta agresión sexual

La cantante Katy Perry ha vuelto a ser noticia y no, no por las imágenes románticas que ha dejado junto a su pareja, el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, en el festival de música Coachella -meses después de su primer 'viaje oficial' como pareja a Japón-, sino por una presunta agresión sexual.

Y es que la actriz y modelo australiana Ruby Rose ha compartido, a través de la red social Threads, un episodio que, según ella, había mantenido en secreto durante años: "Katy Perry me agredió sexualmente en un club de Melbourne", al sudeste de Australia.

"Inapropiado y ofensivo"

Frente al gran revuelo mediático que esta confesión ha generado, Rose ha ampliado su testimonio, asegurando que, en el momento de los hechos, tenía 20 años: "Ahora tengo 40. He tardado casi dos décadas en decir esto públicamente", porque no supo gestionar la situación. Ha relatado que, entonces, optó por no dar importancia a lo ocurrido, ya que pensaba que había sido una "una anécdota divertida de borrachera".

Además, ha asegurado que la artista le había ofrecido ayuda para obtener el visado de Estados Unidos, motivo por el cual guardó silencio durante todo este tiempo. Sin embargo, años después se ha dado cuenta de que el comportamiento de la cantante fue "inapropiado y ofensivo".

Según la versión de Rose, el suceso ocurrió mientras descansaba con la cabeza apoyada en las piernas de otra persona, una de sus amigas: "[Kate Perry] se acercó, se inclinó, apartó su ropa interior y frotó su vagina en mi cara, hasta que vomité". Es por ello que ha interpuesto una denuncia: "Ella es bienvenida a denunciarme... No lo hará porque ocurrió, tengo fotos y fue en público, y hubo varios testigos", ha alegado.

Publicación de Ruby Rose en la plataforma Threads / Threads| Captura de pantalla

La actriz más peligrosa de Internet

Ruby Rose es conocida por su papel en la serie 'Orange is the new black', aunque la carrera de esta intérprete no se limita a la actuación: ha desempeñado trabajos en ámbitos como el modelaje, el boxeo, la música y la televisión, por ejemplo como presentadora del programa de debate y noticias 'The Project', profesión con la que inició su incursión en el mundo del entretenimiento.

También ha participado en series y películas como 'Resident Evil: the final chapter' -basada en la famosa serie de videojuegos Resident Evil-, 'xXx: return of Xander Cage', 'The meg', 'John Wick: chapter 2' y 'Batwoman', y actualmente, colabora con varias marcas importantes, como Mabeline New York, Swarovski, Urban Decay y Nike.

Sin embargo, la modelo también ha sido conocida como 'la actriz más peligrosa de internet': en 2018, un estudio de la empresa de seguridad cibernética McAfee reveló que Rose aparecía en la lista de los personajes famosos más peligrosos en la red. Según la empresa, su nombre conducía a webs maliciosas que podían poner en riesgo a los fanáticos.

La polémica 'Batwoman'

La denuncia por agresión sexual a Katy Perry no es la primera de las polémicas que protagoniza Ruby Rose: en 2021, tras ponerse en la piel de 'Batwoman' durante la primera temporada de la serie, decidió abandonar la producción debido a que, según cuenta, vivió situaciones de abuso y maltrato que hicieron imposible continuar interpretando el papel: "No volvería por ninguna cantidad de dinero, ni aunque me pusieran una pistola en la cabeza", expresó entonces en su cuenta de Instagram.

En sus acusaciones a Warner Bros, la productora a cargo de la serie, aseguró que el director Peter Roth la obligó a regresar al rodaje 10 días después de sufrir una lesión en el cuello por la que tuvo que ser operada de urgencia. El director le dijo, siempre según su versión, que si no volvía, "despediría a todo el equipo y decepcionaría a todo el mundo", y le echó en cara que su ausencia había hecho perder millones de dólares al estudio.

Por si fuera poco, Rose explicó que Roth había contratado a un detective privado para que investigara la validez del diagnóstico de su lesión, que no fue la única durante el rodaje de la serie: un miembro del equipo sufrió quemaduras de tercer grado y una asistente de producción quedó tetrapléjica.

Las controversias de Katy Perry

Esta tampoco es la primera denuncia por acoso sexual que recibe Katy Perry: en 2024, el modelo Josh Kloss, quien conoció a la cantante durante el rodaje de la canción 'Teenage Dream' en 2011, confesó públicamente que la cantante solo era amable con él cuando estaban a solas, pero que, frente al resto del equipo, decía que sus besos eran "asquerosos".

Asimismo, reveló que Perry le invitó a la fiesta de cumpleaños del actor Johnny Wujek y, allí, le quitó la sudadera y la ropa interior, dejándole desnudo frente a todos. Y, además, la presentadora de televisión rusa Tina Kandelaki explicó en 2019 que Katy Perry intentó besarla y tocarla inapropiadamente en una fiesta.

Tras las acusaciones de Rose, la representante de la cantante ha declarado a la revista 'Variety' que las “acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, y que "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".

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