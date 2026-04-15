Todos los detalles sobre el sorprendente posado de Juan Carlos I, las Infantas y Froilán

Este miércoles ha llegado un nuevo episodio del pódcast de las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, y lo ha hecho con un arranque algo particular. Laura Fa y Lorena Vázquez han querido abrir el programa dejando claro a quién saludan y a quién no: nada de reverencias para el rey Juan Carlos I, Kiko Rivera, las Infantas ni el cantante Francisco. Sí, en cambio, han saludado efusivamente a Rosalía, Jon Kortajarena, Tana Rivera y Andrés Roca Rey, estos dos últimos protagonistas de lo que las periodistas ya han bautizado como "un triángulo amoroso de los que nos gustan".

Con las prioridades claras, las Mamarazzis han abordado una actualidad cargada: del posado de los Borbón en '¡Hola!' al fichaje televisivo de Irene Rosales, pasando por la paternidad de Kortajarena, la búsqueda del cantante Francisco y los conciertos de Rosalía en Barcelona.

El posado borbónico que no gustará en Zarzuela

La portada de la revista '¡Hola!' de esta semana ha traído un posado de la familia Borbón que ha dado mucho de sí en el pódcast. En la imagen aparecen la infanta Elena, la infanta Cristina, Froilán y, sentado —pese a que él mismo insista en que no tiene problemas de movilidad (spoiler: sí los tiene)—, el rey Juan Carlos I. Fa no ha tardado en calificarla como un "despropósito", al confesar que su primera impresión fue que se trataba de un posado institucional al estilo de los que protagonizan otros miembros de la Casa Real.

Y es que, antes de que el emérito acudiera a Sanxenxo, hizo parada en París, donde recibió un homenaje por sus memorias, 'Reconciliación', de la mano de una asociación literaria que, históricamente, ha gozado de gran relevancia. Fue la periodista Susanna Griso quien informó a Lorena Vázquez sobre el estatus real de este reconocimiento. Una Griso que, por cierto, ha vivido días difíciles tras conocerse que su perro murió atacado por un rottweiler propiedad de las personas a cargo de quienes había dejado a su mascota. En el acto parisino también estuvo presente Laurence Debray, autora de las memorias del exmonarca.

Pese a que a la Casa Real le conviene que Juan Carlos I mantenga un perfil bajo, el emérito sigue protagonizando posados acompañado de otras figuras a las que también envuelve —cada una con su magnitud— la polémica. Las Mamarazzis, sorprendidas ante este "favor" de la revista '¡Hola!', muy alejado del periodismo, están convencidas de que la imagen no habrá gustado a Felipe VI y Letizia: "Actos de este tipo no le deben hacer ninguna gracia". Además, el discurso del rey emérito dio que hablar al mencionar que "nadie es profeta en su tierra", insinuando de alguna manera que en España no se le da su sitio. Fa y Vázquez no opinan lo mismo: sí que se le dio en su día por su papel en la Transición, pero la secuencia de errores garrafales y la imposibilidad de reconciliarse ni con el país ni con su propia familia lo llevaron al exilio.

De las vacaciones de la infanta Sofía a las reformas del Palacio de Marivent

En clave de Casa Real, aunque con tono más ligero, la revista 'Diez Minutos' publica que la infanta Sofía ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa de su colegio en Lisboa para escaparse a Madrid y reencontrarse con sus antiguas compañeras.

Menos festivas son las noticias que llegan desde Mallorca: la humedad ha causado desperfectos en el Palacio de Marivent, residencia de la Familia Real en la isla balear, que requerirá unas obras cuyos importes han sido revelados por 'Semana': 140.000 euros en pintura o 80.000 euros en albañilería son algunas de las cifras. El coste total de la reforma asciende a 500.000 euros.

Isabel Pantoja repetirá en la lista de morosos

Las Mamarazzis también han dedicado buena parte del episodio a la familia Pantoja-Rivera. Todo parte de las cuatro horas de entrevista que concedió Kiko Rivera y que se resumen, además de su proclamada reconciliación con Isabel Pantoja —a la que, sin embargo, todavía no ha visto—, en que ahora mantiene una mala relación con Irene Rosales porque ella quiso modificar el convenio regulador de la custodia de sus hijos tras la separación.

Irene Rosales, que acaba de fichar como nueva colaboradora del programa 'El tiempo justo', salió al paso para desmentir que esos puntos fueran abusivos: la pensión era originalmente de 400 euros y ahora había subido a 600. Asimismo, el DJ también debe asumir los costes de un 'renting' que tienen en vigor. Además, la colaboradora criticó que el hijo de Isabel Pantoja siempre aparece para victimizarse. Cristóbal Soria, periodista de Antena 3 y amigo de Kiko Rivera, reconoció a las Mamarazzis que su círculo de amistades ya le había aconsejado dejar estas actitudes soberbias y prepotentes.

Sobre Pantoja, por cierto, revista 'Lecturas' apunta a que volverá a la lista de morosos por su deuda de 1,5 millones de euros con Hacienda. Cabe recordar, además, que la tonadillera todavía no ha llevado a cabo la devolución de al menos 30 entradas —cada una con un precio de 150 euros— de un concierto que terminó cancelado. Inicialmente, tras una primera suspensión del evento, se permitió a los poseedores de las entradas conservarlas para un futuro concierto que también acabó cancelándose. Los promotores siguen dando largas a los afectados, que no han dudado en ponerse en contacto con las Mamarazzis.

La organización Facua está ayudando a que el importe de esas entradas sea devuelto y aconseja reclamar todos los gastos asociados al evento (desplazamiento, alojamiento, etc.) que finalmente no sucedió.

Confesionario de Rosalía en Barcelona: las apuestas de las Mamarazzis

Rosalía aterrizó hace unos días en Barcelona para sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi, una llegada a la capital catalana que las Mamarazzis y los fans de la artista de Sant Esteve de Sesrovires han celebrado con entusiasmo. La cantante ha conseguido que el corazón, en forma de confesionario —la sección estrella de sus shows—, se convierta en el formato más comentado entre la prensa.

Eso sí, no todo ha sido armonía entre bambalinas: la promotora, que es la que cede las fotografías a los medios, ha dejado sin acreditación a muchos fotógrafos; los redactores, por su parte, sí las obtuvieron.

En cuanto a quién podría sentarse en ese confesionario, las Mamarazzis tienen tres candidatas: Belén Esteban, que ya ha confirmado que estará presente en las gradas del Palau Sant Jordi, Rigoberta Bandini y Aitana Bonmatí. Esta última podría hablar de su última relación sentimental, cómo empezó, cómo acabó y cómo aparecía guardada en el móvil de este chico, con pareja e hijo. Si no lo hace, Laura Fa ya se ha encargado de desvelarlo por adelantado: Aitana Bonmatí aparecía con el nombre de contacto de "Francisco".

Nuevas y viejas paternidades

Y de una paternidad metafórica a una muy real: Jon Kortajarena ha sido padre. Las Mamarazzis han reivindicado en este punto la labor de Marta Riesco, expersonaje del corazón por su relación con Antonio David, que salió con una nueva exclusiva: el modelo y actor, sin poder confirmarlo al cien por cien, había sido padre dados los indicios, ya que lo había avistado en más de una ocasión con un carrito de bebé. Esta semana, la revista '¡Hola!' confirma la noticia—originalmente sin citar a la periodista—, pese a que él quería llevarlo con la máxima discreción.

Siguiendo el hilo de la paternidad, pero con un tono radicalmente distinto: el cantante Francisco González no se presentó en el juzgado al que había sido citado por impago de la pensión de su hija Naomi, de 23 años, fruto de su relación extramatrimonial con Denia Apolinar. El periodista J.G. Albalat confirmó en EL PERIÓDICO la información adelantada por Vanitatis: el juez ha ordenado a la Guardia Civil que localice al cantante. Cabe recordar que Francisco no reconoció a su hija hasta 2008, cuando un juez le obligó a hacerlo. Naomi, por su parte, ha usado una entrevista con 'Lecturas' como altavoz de una situación que considera injusta y que —cree— se resolverá con su padre buscando el perdón.

Un triángulo amoroso entre cuatro paredes

Para cerrar un episodio repleto de contenido, las Mamarazzis han abordado la nueva relación entre Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, y el torero Andrés Roca Rey. La noticia ha sido confirmada tanto por el padre, Fran Rivera, como por Pablo Castellano, marido de María Pombo, aunque Pilar Vidal ya había adelantado la existencia de esta relación.

Todos los detalles sobre el sorprendente posado de Juan Carlos I, las Infantas y Froilán

Lejos de tratarse de una relación como cualquier otra, el romance entre ambos deriva de un triángulo amoroso: Roca Rey se encontraba en un impasse de su anterior relación con la mexicana Marina Díaz —ella pensaba que la pausa era temporal, pero él debió darla por acabada, ya que se lió con Tana, que por aquel entonces era compañera de piso de Marina—. Al saber que iban a salir a la luz sus fotografías con el torero, Tana avisó a la que hasta entonces era su amiga para comunicarle que se iban a publicar fotos junto a su novio.

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