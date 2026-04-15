"No me hizo ni puñetera gracia": el reproche de Pedro Almodóvar a Joaquín Sabina que lleva 34 años guardándose

Uno de los mejores directores de cine español de todos los tiempos, el oscarizado Pedro Almodóvar, ha declarado que no le gusta el término 'chica Almodóvar', que popularizó Joaquín Sabina, uno de los cantantes más reconocidos y exitosos de la música hispana.

Joaquín Sabina es un cantautor con un estilo musical que fusiona géneros como la trova, el rock en español, el pop y el folk. A sus 77 años de edad, ha compuesto centenares de canciones, como '19 días y 500 noches', 'Nos sobran los motivos' e 'Y nos dieron las diez', por citar solo tres ejemplos de las más conocidas y escuchadas.

El cantautor de Úbeda escribió una de las canciones de su álbum 'Física o Química' en 1992, en la que nombraba al reputado director de cine: 'Yo quiero ser una chica Almodóvar', popularizando así el término. Habiendo transcurrido 34 años, Pedro Almodóvar ha decidido dar su opinión sobre este término en el pódcast de 'La pija y la Quinqui', al cual ha acudido junto a su hermano Agustín Almodóvar.

Término 'Chica Almodóvar'

Cuando se le pregunta qué relación mantiene con el término 'chica Almodóvar', el manchego responde: "A mí me desconcierta ese término, es una cosa más mediática que asumida por mí. Para mí es un término que no he usado en mi vida". Además, siente que es una expresión que busca descalificar a las actrices: "Es una falta de apreciación de que son actrices, aunque algunas no empezaran siéndolo".

El ganador de un Oscar continúa: "Yo no me llevo bien con ese término, y ellas sí lo llevan bien. Rossy de Palma en este momento es mucho más Almodóvar que yo; ella es la Almodóvar viviente". Y prosigue su discurso haciendo alusión a Sabina: "Recuerdo que, como fenómeno social, alguien incluso le puso letra y música... Sabina, con 'Yo quiero ser una chica Almodóvar'. A mí no me interesó nada; de hecho, no me gustó nada".

Relación con Joaquín Sabina

Además, explica que "Sabina, de algún modo, se enteró porque yo no le dije nada [sobre la canción] ni le llamé para decir 'qué bien'. No hablamos de ello y, además, tampoco he visto muchas veces en mi vida a Sabina. Yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción".

Explica que la canción no le gustó, principalmente porque se metía con la gente: "Ya estaba llamándole a Miguel Bosé 'maricón', ese tipo de cosas en segundo término no me gustan. También cuando decía 'un poquitín lista y un poquitín boba', ya estaba hablando de tonta a Carmen Maura. Había un poquito de mala leche debajo, que él diría que es crítica social, pero a mí no me hizo ni puñetera gracia".