Paco Bautista, leyenda del culturismo, desvela el error más común de una rutina en el gimnasio: "Cuantas menos repeticiones hagas, mejor"

Paco Bautista (Barcelona, 1971) es la mayor leyenda viva del culturismo español. Una figura que, en plena era de los grandes colosos del deporte a principios de siglo, logró poner a España en el mapa competitivo con resultados que marcaron una época y, sobre todo, con una trayectoria que nadie ha podido igualar hasta hoy. El último Open en pisar la tarima del Mr. Olympia sigue siendo él, aunque otros atletas como Joan Pradells o Pablo Llopis van por el buen camino de conseguirlo.

Compitiendo codo a codo con los mejores de la historia como Lee Priest, Ronnie Coleman o Markus Rühl, Bautista consiguió erigirse como una figura potente del culturismo de las revistas, de los cuerpos masivos y del amor por los hierros y los físicos más 'freak' alejados del ruido de las redes sociales. Tras su retirada hace ya más de 15 años, dirige un gimnasio en Barcelona y ofrece servicios de asesoramiento online, además de ser atleta de la marca Etenon Fitness.

Paco Bautista, mejor culturista español de la historia. / Etenon Fitness

Activo en redes sociales, da consejos sobre entrenamiento y alimentación para aquellos que quieran dedicarse al culturismo o simplemente quieran mejorar su físico. A nivel de dieta, apunta: "Si realmente quieres mejorar en tus entrenamientos, tienes que pesar todo lo que comes. Tanto carbohidrato, como proteína, como aceite de oliva. Todo pesadito por llevar bien el control y los cálculos de lo que estás comiendo".

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¿Cuanto más peso mejor? Esta es la eterna pregunta que se hacen muchos usuarios del gimnasio que buscan ganar masa muscular. A diferencia de lo que piensa la mayoría, Paco Bautista responde con un 'no' rotundo y puntualiza: "El peso máximo, con una técnica perfecta, pero lo más importante de todo es la conexión entre la mente y el músculo. El apretar, sentir cada repetición de cada serie con una contracción máxima para sacarle el máximo partido. Cuantas menos repeticiones puedas hacer, mejor, porque significa que te has aplicado al 100%, esa es la manera culturista de entrenar".