La actriz Ruby Rose le acusa
Katy Perry, investigada en Australia como sospechosa de agresión sexual
El representante de la cantante californiana niega categóricamente los hechos y asegura que son "mentiras peligrosas e imprudentes"
EFE
La cantante estadounidense Katy Perry está siendo investigada en Australia después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual, declaró este miércoles la policía local a la AFP. Rose aseguró que Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne hace 20 años, hechos negados categóricamente por el representante de la cantante estadounidentse, que aseguró que son "mentiras peligrosas e imprudentes".Rose contó este lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.
Perry, actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, "se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella", explicó la actriz, conocida por su trabajos en series como 'Orange is the New Black' o 'Batwoman'.
"Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una 'graciosa anécdota de borracha' porque no sabía cómo manejarlo de otra manera", señaló la actriz, que reconoció que posteriormente Perry la ayudó a obtener su visado estadounidense.
Perry lo niega
En un comunicado enviado a la revista Variety, el representante de Perry rechazó las acusaciones y aseguró que Rose "tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados".
El martes Rose, conocida sobre todo por su papel en la serie de televisión "Orange is the New Black", afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía. Dice que por eso no puede mencionar públicamente el caso.
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