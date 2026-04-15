Mas Morera sigue en venta: así es la mansión modernista de Rosalía que compró con Rauw Alejandro en Manresa

Dos casas de Manresa están a la venta por cifras millonarias, según se puede consultar en los principales sitios web inmobiliarios. Son La Morera, la finca modernista ubicada en un cruce del camino de Rajadell, y la torre Bardía en el sector de Vista Alegre, al inicio de Coll Manresa (conocido como la Catalana). La primera está a la venta por 2,2 millones de euros, mientras que la segunda se puede adquirir por 1,4 millones.

El Mas Morera continúa a la venta después de que dejara de ser el nido de amor de los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía. La mansión debía ser el regalo de bodas de Rauw a la artista de Sant Esteve Sesrovires, dado que la cantante tiene vínculos sentimentales con la capital del Bages. La casa fue adquirida por el puertorriqueño en 2022, y a comienzos del año pasado ya estaba a la venta. Por el mismo precio que aún consta ahora.

Interior de Mas Morera / IDEALISTA

El inmueble está descrito en Idealista.com como “una joya del modernismo situada en el Anillo Verde de Manresa”. La casa, que formaba parte de la finca propiedad del convento manresano de Sant Domènec, “fue transformada”, continúa la descripción, “en una residencia señorial en 1905 por el empresario Josep Portabella i Cots y el arquitecto Ignasi Oms i Ponsa”.

Construida en una parcela de más de 150.000 metros cuadrados, tiene una decena de habitaciones, baños modernistas, salas amplias, sala de juegos, bodega, un jardín con piscina, una sacristía y caballerizas, y “ofrece un ambiente de lujo y esplendor”, dice la web. Con una superficie construida de 3.125 m² y una vista panorámica de Montserrat, “esta finca es una exclusiva propiedad que le seducirá con su historia y arquitectura”, insiste el portal inmobiliario, que apunta que “es mucho más que una casa; es un legado arquitectónico que combina la elegancia del modernismo con la majestuosidad de su entorno natural”. Una “propiedad única”, pues, que “no solo ofrece un hogar de lujo, sino una experiencia de vida inigualable, rodeada de historia, belleza y exclusividad

Vista exterior de Mas Morera / IDEALISTA

En cuanto a la Torre Bardía, está descrita como “una exclusiva mansión con piscina y jacuzzi. Lujo y serenidad en un entorno privilegiado”. Tiene una superficie de 771 metros cuadrados distribuidos en una parcela de 12.600 metros cuadrados. Consta de 6 habitaciones y 2 baños.

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Las webs inmobiliarias apuntan que la residencia fue restaurada el año 1990, y destacan como “características exclusivas” de la propiedad una piscina y un jacuzzi, un gran jardín, “un balcón con orientación oeste para deleitarse con las puestas de sol y la comodidad de 7 plazas de garaje”. Además, añaden, “el sistema de alarma y la puerta electrónica garantizan la seguridad y la privacidad de sus residentes”.