Gente
Cari Lapique, rotunda ante la relación de Tana Rivera y el torero Roca Rey: "Me parece bárbaro"
Tras salir a la luz su romance, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y el torero peruano han recibido el apoyo de amigos como María Pombo y Pablo Castellano, que celebran su felicidad
CHANCE
24 horas después de salir a la luz su incipiente historia de amor, y dejando claro que no piensan esconderse y quieren vivir su relación con naturalidad, Cayetana Rivera reaparecía en Brihuega para apoyar a Andrés Roca Rey en la tradicional corrida de la Primavera de la localidad guadalajareña, y en el tendido coincidía con Cari Lapique y Nuria González, con las que charlaba de lo más cariñosa sin perder detalle de la faena de su nuevo novio.
Un idilio sobre el que sus protagonistas guardan silencio por el momento, pero que ya ha confirmado el padre de la joven, Francisco Rivera, y algunos de sus íntimos amigos como María Pombo, Pablo Castellano, Tomás Páramo, y María García de Jaime, que además de confesar que lo más importante es que ellos sean felices, han zanjado las especulaciones que apuntaban a que el torero peruano todavía estaría con su exnovia Marina Díaz cuando comenzó su romance con Tana justo antes de Semana Santa.
Y mientras Eugenia Martínez de Irujo ha jugado al despiste cuando la prensa le ha preguntado por Roca Rey -con el que habría almorzado en el palacio de Liria este fin de semana después de hacerse pública la relación-, Cari Lapique se ha mostrado encantada con la incipiente pareja días después de coincidir con ellos en Brihuega en su primera aparición pública tras salir a la luz que están juntos.
Acompañada por su hermana Myriam Lapique -uno de sus grandes apoyos desde que perdió a su marido Carlos Goyanes y a su hija Caritina en agosto de 2024-, la socialité no se ha perdido este martes el estreno de la ópera 'La Novia Vendida' en el Teatro Real y, discreta pero rotunda, ha confesado que "me parece bárbaro" que Tana esté ilusionada con el popular torero, ya que tiene un gran cariño por los dos.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
- Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné