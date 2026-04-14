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Preocupación por Ortega Cano tras reaparecer con un gran hematoma en el rostro

El torero José Ortega Cano ha tranquilizado a sus seguidores al aclarar que el cardenal visible en su mandíbula derecha es consecuencia de un procedimiento odontológico, no de una caída.

José Ortega Cano luce un hematoma de gran tamaño en el rostro.

José Ortega Cano luce un hematoma de gran tamaño en el rostro. / EUROPA PRESS / Europa Press

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Semanas después de protagonizar numerosos titulares por la perfomance con estiramientos de yoga que protagonizó capote en mano en un concierto benéfico celebrado en la Iglesia de San Antón de Madrid, José Ortega Cano vuelve a estar en el punto de mira tras aparecer públicamente con un hematoma de un tamaño considerable en el rostro.

Ha sido el periodista Javier de Hoyos el que ha encendido las alarmas sobre su estado de salud al compartir una instantánea en la que se veía al torero con un cardenal bastante feo en la mandíbula derecha, que no ha tardado en desatar especulaciones y comentarios acerca de una posible caída.

Nada más lejos de la realidad, ya que el tertuliano se ha puesto en contacto con Ortega y éste le ha asegurado que se encuentra bien y que el moratón de su rostro se debe a una intervención quirúrgica en los dientes -posiblemente algún tipo de implante- que ha provocado esta inflamación tan llamativa en la zona de la boca.

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Algo que ha reiterado en su reaparición ante las cámaras de Europa Press este martes mientras paseaba a su mascota por los alrededores de su domicilio. Tranquilo y sonriente, el padre de Gloria Camila ha lanzado un mensaje tranquilizador al dejar claro que está "estupendamente" y que este hematoma tan llamativo es consecuencia de "una intervención, sí".

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