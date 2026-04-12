La confesión de Santiago Segura sobre Pedro Almodóvar: "Me ha masacrado"

Santiago Segura y Pedro Almodóvar son dos de las principales figuras del cine actual en este país, reconocidos por su inmenso éxito comercial y capacidad para atraer público a las salas en España.

Recientemente, estos dos emblemas del cine español han tenido un duelo de espectadores, ya que los dos estrenaron película en marzo. Segura superó a Almodóvar con su película 'Torrente Presidente', que tuvo dos millones de espectadores en los primeros diez días de emisión, frente a los casi 100.000 espectadores que tuvo 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar en su primer fin de semana, según asegura Efe.

Sexta película española más taquillera

Santiago Segura, el pasado día 9, acudió al programa 'La revuelta' para hablar de su último estreno, que ya es la sexta película española más taquillera de la historia. En el programa, ha querido explicar cómo es su relación actual con Almodóvar, sin omitir ciertos temas polémicos.

Segura ha respondido a David Broncano, que ha evidenciado la coincidencia de fechas en el estreno de las películas de ambos directores: "Para mí es bonito y lo que hay que hacer es coincidir en las salas porque me gusta la diversidad. Lo que no me ha gustado son algunos titulares como 'Santiago Segura destroza a Almodóvar'. La gente utiliza todo para enemistar; es absurdo".

Elogios a Almodóvar

Además, el director español ha elogiado a Almodóvar, exponiendo que "es un tío que es conocido en todo el mundo, es marca España, sus recaudaciones son espectaculares en el mundo y tiene todos los premios y reconocimientos habidos y por haber, Oscar incluido". Incluso ha defendido a su compañero de profesión atacándose a sí mismo: "Yo en el extranjero no vendo una escoba".

Luego ha comentado que no se habla con Almodóvar, pero explica que "a mí me gustaría ser amigo suyo, porque me parece muy brillante. Los intercambios que hemos tenido siempre han sido un poquito tensos". Además, el director de Carabanchel ha admitido que, a diferencia de Juan Antonio Bayona, Pedro Almodóvar no le ha felicitado por su reciente estreno 'Torrente Presidente'.

Finalmente, ha desvelado una conversación que mantuvo con Almodóvar, en la que este opinó sobre el cambio físico que tuvo después de Torrente: "No te queda bien [adelgazar], los que sois feos estáis igual de feos gordos que delgados". Según explica, tiene la impresión de que Almodóvar "me ha masacrado cada vez que me ha visto".