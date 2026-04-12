La casa en el bosque de Miguel Ángel Silvestre: "Me encuentro muchos animalitos"

Miguel Ángel Silvestre es en uno de los actores españoles más conocidos del panorama cinematográfico actual. Alcanzó una gran popularidad como 'El Duque' en la serie 'Sin tetas no hay paraíso', ha consolidado su carrera con grandes éxitos en series y películas como 'Velvet', 'Sense8', 'Sky Rojo', '30 monedas', 'Narcos' o 'La casa de papel'. Hoy, tras muchos años de intensa exposición pública, el actor ha encontrado un equilibro perfecto viviendo en un entorno natural, lejos de las cámaras.

Lejos del ruido

Según confesó hace unos años a la revista '¡Hola!', su casa no se encuentra en el centro de Madrid ni tampoco en una urbanización de lujo con piscina climatizada. A pesar de pasar largas temporadas en la capital por trabajo, el actor vive en la nada: ”Vivo en un bosque, en mitad del bosque“, confesó.

Se trata de un entorno que le permite apostar por un estilo de vida sencillo y reducir al máximo las comodidades innecesarias: “Hago autoabastecimiento de muchas cosas y me encuentro muchos animalitos, más o menos grandes, pero convivimos en armonía".

Motivado por la ausencia de su padre, un reputado fisioterapeuta que falleció en diciembre de 2018 tras librar una larga enfermedad, decidió adquirir una finca en Castellón de la Plana (Comunitat Valenciana), su ciudad natal, con "ganas de ocupar parte del espacio que él ocupaba". Esta elección responde a la forma de entender la vida del actor, pues se identifica como alguien profundamente conectado a sus raíces y que se siente cómodo apartado del ruido.

Una casa sencilla y funcional

La vivienda se encuentra rodeada de un grandísimo bosque, lo suficientemente lejos como para desconectar del ajetreo de la ciudad. Según el actor español, presenta un estilo minimalista-contemporáneo, "tiene servicios muy mínimos" y cada estancia refleja la máxima del menos és más.

El salón actúa como eje central de la casa, con sofás tapizados y una chimenea de leña, que conecta con el estilo de vida que busca el intérprete. Tanto es así, que la mayoría de sus muebles -cómodas, armarios y piezas de diseño- son de segunda mano. Además, cuenta con una espectacular estantería tipo librería que reúne piezas vintage, libros y otros objetos personales que hacen que el espacio sea aún más cálido y acogedor.

La cocina sigue la misma línea: un espacio sencillo, distribuido y organizado para favorecer la funcionalidad. En ella, predominan los acabados en blanco y madera, del mismo modo que en los dormitorios, de aspecto relajado y para nada ruidoso visualmente, y el despacho, donde trabaja los guiones y se prepara los papeles.

El patrimonio de Miguel Ángel

Más allá de su éxito como actor, Miguel Ángel Silvestre ha sabido aprovechar su notoriedad mediática para construir un patrimonio sólido. Ha apostado por el sector inmobiliario, turístico y de la hostelería y, a través de la administración de varias sociedades, ha estructurado inversiones que le reportan grandes ingresos con potencial de revaloracición.

Una de estas empresas es Tres Gotas de Mar S.L., constituida en 2021 y centrada en la promoción y el desarrollo de proyectos sostenibles de inmuebles en entornos tanto urbanos como rurales. A esto se le suman otras propiedades, como un apartamento en Madrid y la citada finca en Castellón, que forma parte no solo de su capital financiero, sino de su patrimonio sentimental.