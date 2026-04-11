A Trump se le rebela Truth Social, la red de los MAGA

Trumpistas decepcionados Poco acostumbrado a que le lleven la contraria, Donald Trump creó la red Truth Social en febrero de 2022. Era una respuesta a la suspensión de sus perfiles personales tanto en Twitter como en Facebook –cómo han cambiado las cosas–, desde los que había participado en la agitación política que desembocó en el asalto al Capitolio de enero de 2021. Desde ese momento, la red ha presentado año tras año pérdidas de cientos de millones de euros, y lo único que la salva de la irrelevancia es que Trump es ahora presidente de los Estados Unidos y la ha elegido como vía para comunicar todo tipo de mensajes. Podría decirse, por tanto, que Truth es una red social en la que solo importa lo que diga uno de sus usuarios. Se calcula que la red de Trump tiene entre dos y seis millones de usuarios, frente a los cerca de 500 millones de X o los 3.000 millones de Facebook, por ejemplo. En ese pequeño grupo activo en Truth estaban, como es lógico, los principales seguidores del presidente, sus fans más acérrimos, los que llevaron hasta el poder el bizarro movimiento MAGA (Make America Great Again) y apoyan ciegamente cualquier decisión del presidente, por muy delirante que pueda parecer. Bien, eso era así hasta ahora. El ataque contra Irán ha rebelado a muchos de estos trumpistas de primera hora, que no dudan en cargar contra el presidente en el foro que era su zona de confort. El mensaje que publicó Trump sobre arrasar Teherán el Domingo de Pascua, que acababa con un irónico "alabado sea Alá", provocó reacciones furibundas. "Hoy me avergüenzo de haber votado por ti en 2016, 2020 y 2024, después de que Dios te salvara la vida en Pensilvania. Qué triste", decía una de las miles de respuestas en esa línea. Una investigación de 'The New York Times' pone cifras al descontento MAGA con la guerra: más de la mitad de los 40.000 comentarios a la amenaza de Trump de destruir "toda la civilización iraní" fueron muy críticos con el presidente.

Trump escala sus amenazas a Irán si no acepta un acuerdo / El Periódico

De Aviñón a la excomunión Entre las excentricidades de este segundo mandato de Donald Trump están las que deparan sacudidas geopolíticas o económicas –como la operación relámpago contra Nicolás Maduro o el ataque contra Irán, que se ha empantanado y ha provocado una montaña rusa en las bolsas y en el precio del petróleo– y también las que se quedan en el terreno de lo grotesco, como cuando se presenta frente a toda evidencia como "el presidente de la paz" o cuando bromea con concurrir a las elecciones en Venezuela por la supuesta popularidad que tiene en ese país. No está claro en qué categoría incluir a la excentricidad de la administración Trump que ha trascendido esta semana. Según algunas informaciones periodísticas, en enero se produjo una reunión entre el subsecretario de Guerra de EEUU y un enviado del Vaticano en la que el alto funcionario estadounidense llegó a invocar el Papado de Aviñón para, en teoría, advertir a León XIV de que si no apoyaba la agresiva política exterior de Trump eso podía tener consecuencias en la unidad de la Iglesia católica. El Papado de Aviñón se prolongó en el siglo XIV durante 70 años, en los cuales los papas dejaron Roma para trasladar su residencia a esa ciudad francesa, y desembocó en el gran Cisma de Occidente, que produjo varios antipapas. Pese a que el Pentágono ha negado que haya amenazado al Vaticano, algunos usuarios de las redes sociales se han sorprendido de esa supuesta alusión a Aviñón, sobre todo por maquiavélica, y elucubran con una excomunión del muy católico JD Vance, vicepresidente de Trump. "Ser cismático es motivo de excomunión automático. Al haber hablado de un nuevo Aviñón ya se da motivos suficientes. Calculo que al no haber sido directamente Vance se le da un espacio para ver si entiende la severidad de ese acto además de la oportunidad de arrepentirse", opinaba en X @AniBanani188205.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance / Beata Zawrzel/ Europa Press

El hermano de Koldo y Piedad El testimonio de la empresaria Carmen Pano y el de Jéssica Rodríguez han centrado estos días la atención de la primera semana del juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor en Transportes, Koldo García, por el presunto cobro de mordidas durante el tiempo en el que trabajaron juntos en el ministerio. Pano insistió en que llevó dos veces dinero en metálico –hasta 90.000 euros– a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, y también en que Ábalos obtuvo una casa a cambio de otorgar una licencia. Rodríguez, exnovia del exministro, explicó cómo fue contratada en un empleo público que en realidad nunca ejerció. Sin embargo, otra declaración en el Supremo ha eclipsado, al menos en las redes sociales, a las de Pano y Rodríguez. Se trata del surrealista diálogo que mantuvo con el fiscal jefe de Anticorrupción el hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre. "¿Conoce usted a Piedad Losada?", le pregunta el fiscal, que, ante el silencio del testigo, añade con retintín: "A ver, lo mismo es una pregunta compleja". "No es nada compleja", responde al fin Joseba García. "Pero voy a intentar no responder, que es lo que mi abogada me ha aconsejado". Sin embargo, los nervios parecen impedirle quedarse callado, y sigue hablando: "Pero me dan ganas de contestar. No, no sé quién es Pilar Losada. Si sigue haciéndome preguntas voy a tener que desautorizar a mi abogada y no quiero hacerlo". El fiscal le corrige: "No es Pilar, es Piedad. La secretaria de Víctor de Aldama". Y Joseba García duda: "No me suena, pero seguro que la conozco... Sí, sí, a esa sí la he visto. Tiene razón, sí. Pero por el nombre, entiéndalo... Pero no voy a contestar a sus preguntas". "Estoy a lágrima viva con esta escena", dice en X @komns7. "Supera a cualquier película de Torrente. Para la próxima, puede usar como tráiler los cortos de las comparecencias", remacha @TMODOLBETRIU.