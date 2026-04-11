Coachella, el festival reconvertido en un fenómeno de 'influencers': ¿Cuánto cuesta? ¿Las creadoras de contenido pagan?

Miles de fanáticos de la música, y una infinidad de creadores de contenido, han aterrizado een California para disfrutar de un fin de semana de fiesta en el viral festival de Coachella que este año está encabezado por Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

Coachella se celebra con la misma programación durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril. Se ha convertido en mucho más que un evento musical: es un escaparate global para 'influencers' y creadores de contenido.

Figuras como Kendall Jenner o Hailey Bieber han contribuido a despuntar el festival. A través de TikTok, hace semanas que los influencers comparten sus 'outfits' para el festival, un evento que también da prestigio a los creadores de contenido.

No es gratis para los 'influencers'

La creadora de contenido Marina Rivers ha aclarado en RTVE Play que ir cuesta "muchísimo dinero". Las entradas oscilan entre los 300 y 500 euros y el vuelo "de 400 a 2.000". Luego depende "si duermes en un hotel allí un poco alejado, si en una de las casitas... Porque claro, eso está en mitad de la absoluta nada”, ha explicado.

Esta relación entre 'influencers' y Coachella también ha transformado el público que acude al festival. Más allá de la música, se ha generado una cultura visual centrada en la estética, los outfits y los momentos “instagrameables”. Muchas marcas invierten grandes sumas en llevar a creadores al evento, organizar fiestas exclusivas y lanzar campañas durante esos días.

La cita arrancó este viernes con una oferta variopinta en la que destacan talentos emergentes como Teddy Swims, KATSEYE y Creepy Nuts, así como artistas consolidados como Moby. El plato fuerte de la primera noche es la participación de la estrella del pop Sabrina Carpenter, quien prometió "el espectáculo más ambicioso" de su carrera, en entrevista con la revista Perfect.

De David Guetta a Justin Bieber

La fiesta continuará en los nueve escenarios de Coachella el sábado, con presentaciones de representantes del tecno como Armin van Buuren y Adam Beyer, astros del k-pop como Taemin, y el fenómeno del dance británico, PinkPantheress.

El menú del segundo día ofrece además el regreso al festival del DJ y productor francés David Guetta, así como la participación de David Byrne, el legendario cofundador de Talking Heads.

Como una muestra de la diversidad de géneros que despliega Coachella, el principal escenario del Festival albergará a la influencer convertida en cantante Addison Rae, así como a los rockeros neoyorquinos The Strokes, que, liderados por Julian Casablancas, regresan con un nuevo disco previsto para lanzarse en junio, luego de seis años de pausa.

La nostalgia por el reencuentro puede ser amplificada con la esperada aparición de Justin Bieber, quien cerrará la noche. La fiebre Bieber parece ya haberse esparcido por el valle de Coachella. Seguidores del artista de 32 años publicaron esta semana videos en redes sociales de lo que parecen ser ensayos, y que reproducen, sin imágenes del escenario, melodías de éxitos como "Sorry" y "Where Are Ü Now".

"Tropicoqueta"

La guinda del pastel el domingo será la reguetonera Karol G, primera latina en encabezar el festival. La ganadora de ocho premios Grammy Latinos debutó en Coachella en 2022 con un espectáculo que homenajeó a las estrellas de la música latina como Selena, Celia Cruz y Daddy Yankee.

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Para el show de este año, se espera que la intérprete de "Provenza" abrace el visual de vedette caribeña de su último trabajo, "Tropicoqueta" Aunque la presencia latina es limitada, actuarán los reguetoneros mexicanos Cachirula y Loojan, el pop rock de los colombianos Morat, el indie rock de los españoles Carolina Durante, el bedroom pop de Rusowsky, el funk de la brasileña Luísa Sonza y la cumbia de los salvadoreños Los Hermanos Flores.