Dani Olmo, enamorado de este restaurante de Barcelona

Dani Olmo regresó al FC Barcelona en 2024, procedente del RB Leipzig, después de diez años fuera del club catalán. El mediocentro egarense aterrizó en la Ciudad Condal, convirtiéndose en uno de los refuerzos clave de cara al futuro. Sin embargo, estas dos primeras temporadas del futbolista han pasado bastante desapercibidas, especialmente debido a las lesiones.

Alejado de los terrenos de juego, Olmo está encantado de vivir en Barcelona, ya que es un enamorado de su gastronomía, entre otros aspectos. A pesar de que hay restaurantes de alto nivel como el Via Veneto, Gaudim, Botafumeiro y Los Caracoles, el egarense se decanta más por el restaurante La Bonaigua.

El establecimiento gastronómico está abierto desde 1990 y se ha consolidado como un local que ofrece una de las mejores propuestas en cocina tradicional, trabajando siempre con productos frescos. Platos básicos, pero con mucho sabor.

La Bonaigua está situado en la Carretera Reial, 54, en el núcleo de Sant Just Desvern, y muy cerca de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, lo que hace que los jugadores del club frecuenten mucho el local. Además, se encuentra a solo 30 minutos en coche de Barcelona.

El establecimiento gastronómico está abierto de miércoles a sábado de 13:00 a 16:00 y también de 20:30 a 22:00. El domingo únicamente abren de 13:00 a 16:00. Solo cierran los lunes y martes. Se pueden realizar reservas a través de su página web con 15 días de antelación.

¿Cuál es su oferta gastronómica?

El restaurante ofrece una propuesta gastronómica que gira en torno a comida tradicional y productos frescos. "En La Bonaigua podrás disfrutar de clásicos de toda la vida y de recetas originales que cocinamos día a día para sorprender a todo aquel que nos visita", señalan en su página web.

La carta del restaurante La Bonaigua / SPORT

Su propuesta se centra en lograr una armonía ideal entre sabor y calidad, sobresaliendo principalmente por sus platos más emblemáticos como:

Carrillera de ternera guisada con apionabo: 22 euros.

Pies de cerdo a la brasa y padrón: 15 euros.

Presa Joselito a la brasa: 22 euros.

Bacalao morro con sanfaina: 25 euros.

Arroz meloso con cangrejo azul: 24 euros.

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Además, es un restaurante muy especial para Olmo, ya que es donde celebró su vuelta al conjunto azulgrana.