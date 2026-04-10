Terremoto en el mundo de la moda: divorcio empresarial en Dolce & Gabbana

Sacudida inesperada en el mundo de la moda al conocerse el divorcio empresarial en Dolce & Gabbana. El diseñador Stefano Gabbana ha decidido dejar la presidencia de la firma, según han publicado varios medios italianos, aunque hasta ahora no se ha anunciado de manera oficial.

Según dichas informaciones, Gabbana, de 63 años, informó a la cúpula de la prestigiosa firma el pasado diciembre de que su intención era dimitir como presidente a partir del 1 de enero de este 202026, pese a que de m omento conserva el 40% de participaciones de la compañia.

A partir de esta decisión, el hasta entonces director ejecutivo, Alfonso Dolce, hermano del cofundador Domenico Dolce, fue nombrado nuevo presidente, lo que refuerza el control familiar dentro de la compañía.

Momento delicado

El relevo se produce en un momento especialmente sensible para la firma, que afronta una delicada situación económica por las tensiones financieras y trata de enderezar el rumbo replanteando su estrategia de negocio reforzando áreas clave para el reposicionamiento en el mercado como la de la división de belleza.

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Domenico Dolce y Stefano Gabbana fundaron la empresa de moda en 1985, y con el paso de los años la han consolidado como una de las más reconocidas en el mundo de la moda en todo el mundo.