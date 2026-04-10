Rosalía, sobre su desayuno: "El aguacate me salva todas las mañanas"

La Semana Santa de Madrid tuvo una protagonista indiscutible: Rosalía.

Más de 70.000 personas vibraron con su LUX Tour en los cuatro conciertos celebrados en el Movistar Arena. Tras la indigestión que la obligó a cancelar un show en Milán, la cantante reapareció radiante y entregada, transformando cada actuación en un espectáculo donde música y arte se fusionaron con una fuerza arrolladora.

Una preparación física exigente

Para sostener dos horas de concierto sin descanso, Rosalía sigue un plan físico intenso. La artista confesó recientemente: "Me encanta hacer pesas y los músculos me están empezando a salir después de tres años de ir al gym". Su rutina combina fuerza, cardio y una alimentación cuidada.

Según explicó entre risas, su fórmula es clara: "Muchas pesas, cardio y pescado, y poco salir de fiesta". El baile, además, forma parte esencial de su entrenamiento, ya que cada show exige que esté en plena forma.

El desayuno que nunca falla

Hay un alimento que nunca falta en su dieta: el aguacate. En una entrevista para Vogue, Rosalía bromeó diciendo que incluso lo llevaba en el bolso. Pero es en el desayuno donde cobra protagonismo. Su pareja de entonces, Rauw Alejandro, reveló a GQ que su desayuno favorito son "unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal".

Desde el punto de vista nutricional, se trata de una comida equilibrada:

Las galletas de maíz aportan hidratos de carbono bajos en grasa.

El aguacate suma fibra y grasas saludables.

El pavo añade proteína magra.

El aceite de oliva virgen extra completa el conjunto.

Un desayuno sencillo, saciante y perfecto para afrontar sus exigentes jornadas.

Sus caprichos favoritos

Aunque disciplinada, Rosalía no renuncia a los placeres ocasionales. Uno de sus favoritos es el clásico pan au chocolat, un bollo francés crujiente por fuera y relleno de chocolate. La artista ha contado que cuando pasa temporadas en París, probar uno cada día se convierte casi en tradición.

También disfruta de otras versiones, como las napolitanas rellenas de crema o incluso las saladas con jamón y queso, aunque su consumo debe ser ocasional por su bajo aporte de fibra y proteína.

El bizcocho de su infancia

Entre sus recetas más queridas destaca un bizcocho de aceite de oliva y naranja que aprendió de su abuela. Rosalía asegura que lo ha preparado "diez mil veces" y que "todavía no me ha fallado". La clave, según ella, es que esté "hecho con amor" y elaborado con "el mejor aceite de oliva y las mejores naranjas que tengas a mano".

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Un postre sencillo, esponjoso y cargado de recuerdos que se ha convertido en uno de sus platos estrella.