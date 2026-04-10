C. Tangana se convierte en padre: primera foto del bebé junto a su mujer

Hace tan solo cinco meses que el cantante C. Tangana y su pareja Rocío Aguirre anunciaban que iban a ser padres.

Aguirre, fotógrafa chilena, y el artista, también conocido como 'El Madrileño' o 'Pucho', se conocieron en 2019 en un bar de Madrid, cuando ella estudiaba fotografía de moda y publicidad.

Poco después comenzaron una relación que superó la pandemia del coronavirus, donde vivieron juntos en México, hasta llegar al día de hoy.

Padres primerizos

Este jueves, día 9, por la noche, la fotógrafa anunció el nacimiento de su primer hijo a través de sus redes sociales. En una primera imagen, publicada en su cuenta de Instagram, se puede ver cómo ambos posan junto al niño en la cama del hospital. En la segunda, Aguirre muestra en primer plano al bebé tumbado en una cama, acompañando este carrusel con el pie de foto: "Mi familia".

Las reacciones no han tardado en llegar, dándoles la enhorabuena cantantes como Nathy Peluso o Álvaro Díaz, y actores y actrices como Arón Piper e Hiba Abouk.

Regreso a los escenarios

Parece ser que este será un buen año para Antón Álvarez, nombre real de C. Tangana, ya que volverá a los escenarios junto a su grupo de hip hop Agorazein.

‘El Madrileño’ empezará con un concierto el próximo 15 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid junto al resto de su banda, formada por Sticky M.A., Jerv. AGZ, Fabianni e I-Ace.

Para esta única fecha, se agotaron en 5 minutos las 15.000 entradas puestas a la venta el día siguiente del anuncio de regreso al escenario de la banda.

Conmemoración del décimo aniversario

Aunque el grupo de hip hop empezó a escucharse en el año 2008, este año quieren conmemorar su décimo aniversario.

C. Tangana es uno de los artistas españoles más influyentes del panorama musical, destacado por mezclar ritmos urbanos con influencias flamencas.

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