Televisión
Toni Elías confiesa en 'Supervivientes' qué es lo que más echa de menos: "Estoy constantemente pensando qué comeré cuando salga de aquí y con quién"
El expiloto de MotoGP afronta la quinta semana dentro del programa de Telecinco, salvado de la nominación
De campeón del mundo a la isla: un ex MotoGP se lanza al mayor reto de su vida
Alba Díaz
La comida y la familia. Son dos de las cosas que más echa de menos el expiloto manresano de MotoGP Toni Elías, que actualmente se encuentra concursando en 'Supervivientes 2026'. El exdeportista, que en la última gala se salvó de la expulsión frente a Gabriela Guillén, relata que su pensamiento recurrente es "el hambre" y que constantemente se encuentra "pensando qué comeré cuando salga de aquí y con quién".
Elías lo tiene claro: lo primero que hará al salir del concurso será comprar una paletilla de jamón. Después, comerá "unos callos". Todo ello acompañado de la gente que quiere. "Pienso en todos: mis hijos, mi familia, mi padre, mi madre..." dice. Y asegura que, una vez vuelva a casa, quiere dar a cada uno de ellos "su momento" por separado y "reconectar con el pasado".
Elías, que hace unas semanas expresó su voluntad de abandonar el programa, ya no se encuentra dentro del grupo de nominados. Entre los concursantes que pueden abandonar la isla el próximo jueves se encuentran Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco.
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