Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránPedro SánchezEncuesta GESOPOso CachouFeijóoTrumpJair DomínguezSueldo profesorCatalunyaRaval CupraRenta 2025MascotasFlores abrilShakira
instagramlinkedin

La cantante Karol G, amenazada si habla del ICE de Estados Unidos: "Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren..."

La artista colombiana se confiesa en una entrevista para la revista de adultos 'Playboy': "Es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme"

La cantante colombiana Karol G, el pasado 2 de febrero, en la alfombra roja de los premios Grammy.

La cantante colombiana Karol G, el pasado 2 de febrero, en la alfombra roja de los premios Grammy. / Efe / Jill Connelly

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cantante colombiana Karol G era partidaria de poder pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado llevando a cabo en el país. Sin embargo, ha explicado que ha sido advertida de que hacerlo podría acarrear represalias.

"La gente dice: 'Es mejor que no lo hagas'... ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: 'Oye, te retiramos la visa'. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder", ha explicado Carolina Giraldo Navarro, conocida por su nombre artístico Karol G, en una entrevista con la revista 'Playboy'.

Cabeza del Festival de Coachella

La cantante, que hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella en Indio, California (EEUU), ha admitido que, si dijera la frase popular "ICE Out", su equipo "la mataría", pero que aún así estaría dispuesta a hacerlo.

"Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación?", ha preguntado la intérprete de 'Bichota'.

Pero también cuestionó el verdadero impacto que algo así podría tener. "¿Qué impacto real tiene decir 'ICE Out' en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?", cuestionó.

Portada de una revista para adultos

En la entrevista, Karol G también ha hablado sobre su decisión de posar en la portada para una revista para adultos.

"¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero (...). Porque crecí inspirada por la belleza de las mujeres en la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamacita de la revista. ¿Por qué no?", dice.

Y confiesa que a la única persona que le pidió opinión sobre si debía hacerlo o no fue a su amiga y compatriota, la actriz Sofía Vergara.

Noticias relacionadas

"'Mijita, con ese cuerpo, ¿cómo no? Cuando llegas a esta edad, te dices: 'Carajo, ¿por qué no posé esa vez? ¡Debí haber posado más en tanga!' (...) 'Solo una cosa: no enseñes el coño'", recuerda que le dijo la actriz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

¿Pero esto qué es?

¿Pero esto qué es?

El misterio de quién creó Bitcoin vuelve a estallar con un nuevo sospechoso de estar detrás de Satoshi Nakamoto

El misterio de quién creó Bitcoin vuelve a estallar con un nuevo sospechoso de estar detrás de Satoshi Nakamoto

El Port de Barcelona coloca la primera piedra de la nueva terminal de vehículos para abrir la puerta a los coches chinos

Dimite la cúpula de ERC en Igualada tras el fracaso de la 'fórmula Rufián' en el municipio

Dimite la cúpula de ERC en Igualada tras el fracaso de la 'fórmula Rufián' en el municipio

La Policía saca un caimán de tres metros de la piscina de una vivienda en Estados Unidos

'Hacks' (temporada final, HBO Max): la cómica 'boomer' y la guionista 'millennial' vuelven a formar equipo

'Hacks' (temporada final, HBO Max): la cómica 'boomer' y la guionista 'millennial' vuelven a formar equipo

Irán publica un mapa con una "ruta alternativa" en el estrecho de Ormuz y advierte: "Hemos minado el lugar"

Irán publica un mapa con una "ruta alternativa" en el estrecho de Ormuz y advierte: "Hemos minado el lugar"

Barcelona estrenará en 2028 un centro de investigación sobre medicina de precisión en la Ciutadella

Barcelona estrenará en 2028 un centro de investigación sobre medicina de precisión en la Ciutadella